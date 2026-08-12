Евгения Власова удивляет своим внешним видом в 48 лет: где пропадала певица (фото)

48-летняя певица Евгения Власова очаровала поклонников своим сияющим видом, опубликовав новое видео с прогулки по набережной. Звезда 2000-х не только поразила сеть своим молодым видом, но и анонсировала выход украиноязычной версии своего легендарного хита "Ветер надежды".

В своём Instagram артистка появилась в стильном комбинезоне с объёмными рукавами и лёгким нюдовым макияжем, который лишь подчеркнул её естественную красоту без эффекта "маски". Поклонники засыпали исполнительницу комплиментами, отметив, что она словно "остановила время" и совсем не изменилась с годами.

Почему о Власове так долго не было слышно

Длительная пауза в карьере звезды была связана с восстановлением после серьезных испытаний. В 2009 году Власова перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли и профилактическую химиотерапию, а в 2017 году вновь легла под нож хирурга из-за кишечной непроходимости. Постоянное давление шоу-бизнеса и проблемы со здоровьем заставили её в 2010 году сделать паузу, чтобы собраться с силами и избежать внутренних срывов.

Відео дня

В частности, Власова стала духовным практиком, отстаивающим волю Творца и работающим с вибрациями. Она рассказывала Славе Дёмину, что за пределами шоу-бизнеса существует жизнь.

Евгения Власова выпустит украинскую версию песни "Ветер надежды" Фото: Evgeniya Vlasova/Instagram

Кто такая Евгения Власова

Евгения Власова — украинская певица и модель, известная благодаря своим хитам на стыке 1990-х и 2000-х годов.

Она выпустила ряд популярных песен, среди которых "Живая река", "Ветер надежды", "Плачь обо мне" и "Я буду". В 2003 году вышел её дебютный альбом "Ветер надежды", а в 2006 году — англоязычный альбом Wind of Hope, записанный в сотрудничестве с Эндрю Дональдсом.

По словам самой Евгении, в какой-то момент она поняла, что всё вокруг подсказывает ей о необходимости сделать перерыв в творчестве.

"Когда ты становишься чуть взрослее, ты понимаешь, что тебе не нужно никуда уходить или возвращаться. Ты всегда находишься в пространстве… Ты просто меняешь это пространство… Я не могу сказать, что я вернулась, я просто живу своей жизнью", — говорила она.

Звезда много работала с 17 лет и одновременно училась, находясь в состоянии сильного напряжения. Однако это сказывалось на ней, и Евгения поняла, что нужно остановиться, "прийти в себя".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В июне 2024 года Евгения Власова заявила, что спокойно относится к русскоязычным гражданам и не считает проблемой общение на языке России.

Музыкант Амиль Насиров из группы "Курган & Agregat" возмутился заявлениями Оли Поляковой о "бедности" украинцев и недостаточных доходах от концертов для помощи армии.

Кроме того, 59-летняя Ольга Сумская поразила своим внешним видом без макияжа.