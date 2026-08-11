59-летняя Ольга Сумская поразила своим внешним видом без макияжа (фото)

59-летняя украинская актриса и народная артистка Ольга Сумская опубликовала свои утренние снимки без макияжа и фильтров.

Звезда сериала "Роксолана" поделилась в Instagram селфи, на котором она позирует в постели после утреннего пробуждения, чем приятно удивила своих подписчиков

Ольга Сумская показалась без макияжа

Народная артистка Украины, которой скоро исполнится 60 лет, не стала скрывать естественные черты своей внешности. Сумская также поразмышляла о повседневных испытаниях.

"Каждый день — тяжелые мысли… Каждый день — это испытание. Но в то же время и шанс стать сильнее, мудрее и ближе к себе. Все это учит нас ценить простые вещи, беречь близких и не терять веру в себя", — считает Ольга Вячеславовна.

Ольга Сумская Фото: Instagram

Ольга Сумская Фото: Instagram

В комментариях коллеги и поклонники засыпали актрису комплиментами:

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"Очень красиво!" — написала актриса Наталья Денисенко.

"Настоящая. Мы все сейчас актёры, каждый день делаем вид, что держимся и всё хорошо".

"Самая красивая женщина страны. Берегите себя! Вы — наше сокровище".

"Вы невероятно красивая женщина".

"Обнимаю крепко. Вы очень сильный и очень светлый человек", — обратилась к Сумской актриса Любава Грешнова.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Сумская поделилась снимками из летнего отпуска в Турции.

Народная артистка откровенно высказалась о старшей дочери Антонине Паперной, которая живет в РФ.

Кроме того, украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками снимками своего отдыха и показала, как спасается от летней жары в бассейне, будучи полностью без макияжа.