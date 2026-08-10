Наталья Могилевская появилась без макияжа в бассейне: "Это фильтры?" (фото)

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками снимками своего отдыха и показала, как спасается от летней жары. Исполнительница опубликовала фотографии, на которых позирует в бассейне совершенно без макияжа.

На фото в Instagram (@nataliya_mogilevskaya) 51-летняя артистка запечатлена в белом купальнике с распущенными мокрыми волосами. Под постом Могилевская обратилась к поклонникам и поделилась своим главным лайфхаком против жары.

Наталья Могилевская в бассейне Фото: Instagram

"Друзья, как вы справляетесь с этой жарой? Делитесь своими лайфхаками. Начну я. Вода. Как можно больше и везде. И пить, и находиться рядом с ней", — написала певица.

Реакции людей

Подписчики с радостью откликнулись на интерактив звезды и засыпали её комплиментами в комментариях, отметив её свежий и естественный вид.

"Не узнала, это фильтры?";

"Такая молодая девушка. Вы очень красиво выглядите";

"Наталья, поделитесь своим лайфхаком, как можно так выглядеть в 18? Вас не узнать, вы с каждым годом становитесь моложе!"

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала об инциденте, который произошел с ней после одного из недавних летних концертов.

Артистка впервые откровенно заговорила о своей большой семье и новых семейных узах. Она призналась, как строит отношения с детьми мужа и почему гордится ими не меньше, чем собственными.

Кроме того, певица ответила хейтерам, обвинившим её в чрезмерном использовании фильтров, и показала себя без макияжа. Певица опубликовала естественные снимки, чтобы доказать: её внешность в соцсетях — без искусственных приукрашиваний.