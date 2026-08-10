Наталья Могилевская появилась без макияжа в бассейне: "Это фильтры?" (фото)
Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками снимками своего отдыха и показала, как спасается от летней жары. Исполнительница опубликовала фотографии, на которых позирует в бассейне совершенно без макияжа.
На фото в Instagram (@nataliya_mogilevskaya) 51-летняя артистка запечатлена в белом купальнике с распущенными мокрыми волосами. Под постом Могилевская обратилась к поклонникам и поделилась своим главным лайфхаком против жары.
"Друзья, как вы справляетесь с этой жарой? Делитесь своими лайфхаками. Начну я. Вода. Как можно больше и везде. И пить, и находиться рядом с ней", — написала певица.
Реакции людей
Подписчики с радостью откликнулись на интерактив звезды и засыпали её комплиментами в комментариях, отметив её свежий и естественный вид.
- "Не узнала, это фильтры?";
- "Такая молодая девушка. Вы очень красиво выглядите";
- "Наталья, поделитесь своим лайфхаком, как можно так выглядеть в 18? Вас не узнать, вы с каждым годом становитесь моложе!"
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская певица Наталья Могилевская рассказала об инциденте, который произошел с ней после одного из недавних летних концертов.
- Артистка впервые откровенно заговорила о своей большой семье и новых семейных узах. Она призналась, как строит отношения с детьми мужа и почему гордится ими не меньше, чем собственными.
Кроме того, певица ответила хейтерам, обвинившим её в чрезмерном использовании фильтров, и показала себя без макияжа. Певица опубликовала естественные снимки, чтобы доказать: её внешность в соцсетях — без искусственных приукрашиваний.