50-летняя Могилевская удивила своими снимками без макияжа

Наталья Могилевская ответила хейтерам, которые обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров, и показала себя без макияжа. Певица обнародовала честные кадры, чтобы доказать: ее внешность в соцсетях — без искусственных украшений.

Украинская артистка Наталья Могилевская, которая ранее рассказывала о похудении на 25 килограммов, отреагировала на критику относительно своего вида в сети. В своем Instagram она поделилась комментариями подписчиков, где те предполагали, что звезда якобы использует фильтры или искусственный интеллект для обработки фото.

В ответ исполнительница опубликовала сравнительные снимки — без макияжа и с ним, отметив, что на ее странице только настоящие фото без ретуши.

"Друзья! Проснулась утром — читаю: "Это не Могилевская, это фильтры". Вот смотрите — Могилевская! Видите, тут морщинка, тут морщинка. Просто хороший свет, хорошее настроение — и все", — пояснила 50-летняя исполнительница.

Наталья Могилевская с макияжем и без Фото: Instagram

