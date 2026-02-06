Могилевская назвала истинную причину, почему прячет лица дочерей

Украинская певица объяснила, почему до сих пор не показывает лица своих дочерей. Причина, по ее словам, совсем не связана ни с суевериями, ни с желанием привлечь внимание публики.

Артистка активно делится в соцсетях моментами из жизни Мишель и Сони, однако ни в одной публикации не показывает их лиц. Из-за этого подписчики неоднократно задавали ей вопросы в личных сообщениях, поэтому певица решила ответить публично на своей странице в Instagram.

"Просто представьте себе ситуацию — подходят дети к моей Соне и говорят: "А мама тебе не родная", — привела пример Могилевская.

Она ранее отмечала, что два года не рассказывала о своем материнстве, чтобы защитить девочек от чрезмерного внимания. По словам певицы, детям было нужно время, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться к новой семье и жизни в столице.

Наталья Могилевская стала мамой

В первую неделю полномасштабной войны артистка встретила любимого мужчину по имени Валентин. Он спасал беременную сестру Могилевской. Со временем пара решилась на пополнение в семье. Они усыновили двух родных сестер — Мишель и Софию. По словам знаменитости, они не думали долго, а решение было принято всего за одну минуту.

