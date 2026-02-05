Наталья Могилевская раскрыла секрет, как похудела на 25 килограмм без изнурительных тренировок
Украинская певица поделилась подробностями своего похудения, благодаря которому потеряла 25 килограммов. Артистка объяснила, что сделала ставку не на жесткие диеты, а на оздоровление организма.
В своем Telegram-канале 50-летняя певица призналась, что выбрала для себя путь очищения и восстановления. Она рассказала, что ориентировалась на методику биохимика Марвы Оганян, а также изучала работы американского диетолога Поля Брэгга и других авторов.
"Я делала просто оздоровление и очищение организма по Марве Оганян. Почитайте. Почитайте Семенову, почитайте Поля Брегга. Главное — это пить масла, пить горькие травы, делать очищение организма", — объяснила Могилевская.
По словам артистки, физические нагрузки в начале были минимальными: она ограничивалась прогулками, а к танцам вернулась уже на завершающем этапе, когда вес существенно уменьшился. Певица также подчеркнула, что делится исключительно собственным опытом и отметила важность консультации с врачом перед применением любых методов похудения.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Артистка уже в третий раз практикует похудение. При этом исполнительница прежде всего хочет быть красивой внутри, а не снаружи.
- Могилевская 2 февраля попала в аварию из-за гололеда в Киеве. На инцидент отреагировали звезды и поклонники певицы.
Кроме того, певица "засветила" своего возлюбленного. Пара Наталья и Валентина воссоздала культовый кадр из кинофильма "Титаник".