Стройный и кудрявый: 50-летняя Могилевская "засветила" своего возлюбленного (фото)

Наталья Могилевская впервые поделилась романтическим фото со своим любимым мужем — Валентином. Пара воссоздала культовый кадр из кинофильма "Титаник".

Народная артистка Украины порадовала подписчиков редким совместным снимком со своим избранником. 21 января в своем Telegram-канале Наталья Могилевская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в объятиях мужа.

Муж Натальи Могилевской

Как можно увидеть, влюбленные позируют спиной к объективу, повторяя знаменитую позу главных героев ленты Джеймса Кэмерона. Несмотря на то, что артистка ранее изредка показывала избранника в видеокадрах, этот снимок стал их первым полноценным совместным появлением в блоге. Лицо Валентина певица оставляет за кадром, однако можно заметить, что он выглядит спортивного телосложения и с кудрявой шевелюрой.

Відео дня

Наталья Могилевская показала своего возлюбленного Фото: Telegram

Отношения пары начались в начале полномасштабного вторжения. Известно, что Валентин уже имеет опыт отцовства: от предыдущего брака у него есть дочь.

Дети Могилевской

Кроме личного счастья, супруги воспитывают двух названных дочерей — родных сестер Мишель и Софию. Наталья рассказывала, что решение об удочерении они с мужем приняли еще в начале 2022 года. Сейчас старшей девочке, Мишель, исполнилось 14 лет, а младшая, София, вскоре будет праздновать свой шестой день рождения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Могилевская удивила фанатов тем, что сбросила 25 килограммов. Артистка уже в третий раз практикует такое похудение.

Кроме того, певица поделилась трогательными кадрами с 5-летней приемной дочкой Софией.

К тому же звезда призналась, сколько денег тратит на жизнь в столице.