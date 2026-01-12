Могилевская сделала заявление после выезда с мужем и детьми за границу

Народная артистка Украины поехала в отпуск за границу вместе со своей семьей, любимым Валентином и двумя названными дочерьми — Мишель и Софией. Звезда регулярно выкладывает в социальных сетях новые фото и видео с отдыха.

50-летняя Наталья Могилевская ранее сообщила своим поклонникам, что отправляется в путешествие. Вся ее семья поехала автобусом в Польшу, откуда уже вылетела к океану на отдых. Артистка в своем Instagram призналась, что хочет показать детям мир.

"Наше первое утро на океане. Пошли искать пляж. Нашли пока детскую площадку и дикий пляж с камнями", — отметила она.

Также знаменитость опубликовала семейные кадры из аэропорта, где они все вместе готовятся к перелету.

"Едем с детьми на отдых. Впервые увидим океан. Дети наконец смогут насладиться беззаботным детством, увидеть мир, настоящие пальмы и огромный аквапарк. Именно ради этих эмоций это путешествие стоит долгой дороги", — отмечала певица.

Позже Наталья Могилевская поделилась, что им все же удалось найти очень красивый пляж, а также исследовать город.

