Могилевська зробила заяву після виїзду з чоловіком і дітьми за кордон

Народна артистка України поїхала у відпустку за кордон разом зі своєю родиною, коханим Валентином та двома названими доньками — Мішель та Софією. Зірка регулярно викладає у соціальних мережах нові фото та відео з відпочинку.

50-річна Наталія Могилевська раніше повідомила своїм шанувальникам, що вирушає у мандрівку. Уся її родина поїхала автобусом до Польщі, звідки вже вилетіла до океану на відпочинок. Артистка у своєму Instagram зізналася, що хоче показати дітям світ.

"Наш перший ранок на океані. Пішли шукати пляж. Знайшли поки дитячий майданчик і дикий пляж з камінням", — зазначила вона.

Також знаменитість опублікувала сімейні кадри з аеропорту, де вони всі разом готуються до перельоту.

"Їдемо з дітьми на відпочинок. Вперше побачимо океан. Діти нарешті зможуть насолодитися безтурботним дитинством, побачити світ, справжні пальми й величезний аквапарк. Саме заради цих емоцій ця подорож варта довгої дороги", — зазначала співачка.

Пізніше Наталія Могилевська поділилася, що їм все ж вдалося знайти дуже гарний пляж, а також дослідити місто.

