Могилевська виїхала з чоловіком і доньками за кордон на відпочинок (відео)
Українська співачка Наталія Могилевська вирушила у відпустку за кордон разом з родиною, чоловіком Валентином та двома доньками — Мішель та Софією.
Зірка поділилася кадрами початку сімейної подорожі. Родина прямувала до Польщі автобусом, звідки вже вилетіла до океану. Наталя зізналася, що прагне показати дітям світ.
Могилевська вирушила у відпустку
"Їдемо з дітьми на відпочинок. Вперше побачимо океан. Діти нарешті зможуть насолодитися безтурботним дитинством, побачити світ, справжні пальми й величезний аквапарк. Саме заради цих емоцій ця подорож варта довгої дороги", — написала співачка.
Могилевська також опублікувала сімейні кадри з аеропорту, де вони всі разом готуються до перельоту. А наприкінці відео Могилевська показала, як на острові обіймається з чоловіком на фоні хвиль океану.
У коментарях прихильники тепло відреагували на ролик Наталії:
- "Кайф!!! Дуже радію за вас".
- "Вау. Ви неймовірні. Дуже цікаво. Знімайте. Будемо спостерігати".
- "Вау, океан показати не тільки дітям, але і нам не забудьте показати'!!! Показуйте світ!!! Гарної подорожі".
- "Наталочко, нарешті Ви щаслива жінка і мати!!!! Щастя Вашій родині!".
Наталя Могилевська стала мамою
У перший тиждень повномасштабної війни зірка сцени зустріла коханого чоловіка на імʼя Валентин. Він рятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони всиновили двох рідних сестер — Мішель та Софію. За словами знаменитості, рішення було ухвалене за одну хвилину.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Наталія Могилевська поділилася зворушливими кадрами з 5-річною донькою Софією.
- Співачка здивувала фанатів тим, що скинула 25 кілограмів.
До того ж, зірка зізналася, скільки грошей витрачає на життя у столиці.