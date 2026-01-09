Могилевська виїхала з чоловіком і доньками за кордон на відпочинок (відео)

Українська співачка Наталія Могилевська вирушила у відпустку за кордон разом з родиною, чоловіком Валентином та двома доньками — Мішель та Софією.

Зірка поділилася кадрами початку сімейної подорожі. Родина прямувала до Польщі автобусом, звідки вже вилетіла до океану. Наталя зізналася, що прагне показати дітям світ.

"Їдемо з дітьми на відпочинок. Вперше побачимо океан. Діти нарешті зможуть насолодитися безтурботним дитинством, побачити світ, справжні пальми й величезний аквапарк. Саме заради цих емоцій ця подорож варта довгої дороги", — написала співачка.

Могилевська також опублікувала сімейні кадри з аеропорту, де вони всі разом готуються до перельоту. А наприкінці відео Могилевська показала, як на острові обіймається з чоловіком на фоні хвиль океану.

У коментарях прихильники тепло відреагували на ролик Наталії:

"Кайф!!! Дуже радію за вас".

"Вау. Ви неймовірні. Дуже цікаво. Знімайте. Будемо спостерігати".

"Вау, океан показати не тільки дітям, але і нам не забудьте показати'!!! Показуйте світ!!! Гарної подорожі".

"Наталочко, нарешті Ви щаслива жінка і мати!!!! Щастя Вашій родині!".

Наталя Могилевська з донькою Фото: nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська стала мамою

У перший тиждень повномасштабної війни зірка сцени зустріла коханого чоловіка на імʼя Валентин. Він рятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони всиновили двох рідних сестер — Мішель та Софію. За словами знаменитості, рішення було ухвалене за одну хвилину.

