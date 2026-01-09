Могилевская выехала с мужем и дочками за границу на отдых (видео)

Украинская певица Наталья Могилевская отправилась в отпуск за границу вместе с семьей, мужем Валентином и двумя дочерьми — Мишель и Софией.

Звезда поделилась кадрами начала семейного путешествия. Семья направлялась в Польшу автобусом, откуда уже вылетела к океану. Наталья призналась, что стремится показать детям мир.

Наталья Могилевская отправилась с семьей в отпуск

Могилевская отправилась в отпуск

"Едем с детьми на отдых. Впервые увидим океан. Дети наконец-то смогут насладиться беззаботным детством, увидеть мир, настоящие пальмы и огромный аквапарк. Именно ради этих эмоций это путешествие стоит долгой дороги", — написала певица.

Могилевская также опубликовала семейные кадры из аэропорта, где они все вместе готовятся к перелету. А в конце видео Могилевская показала, как на острове обнимается с мужем на фоне волн океана.

Відео дня

В комментариях поклонники тепло отреагировали на ролик Натальи:

"Кайф!!! Очень рада за вас".

"Вау. Вы невероятные. Очень интересно. Снимайте. Будем наблюдать".

"Вау, океан показать не только детям, но и нам не забудьте показать'!!!!! Показывайте мир!!! Хорошего путешествия".

"Наташа, наконец-то Вы счастливая женщина и мать!!!! Счастья Вашей семье!".

Наталья Могилевская с дочкой Фото: nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская стала мамой

В первую неделю полномасштабной войны звезда сцены встретила любимого мужчину по имени Валентин. Он спасал беременную сестру Могилевской. Со временем пара решилась на пополнение в семье. Они усыновили двух родных сестер — Мишель и Софию. По словам знаменитости, решение было принято за одну минуту.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Наталья Могилевская поделилась трогательными кадрами с 5-летней дочкой Софией.

Певица удивила фанатов тем, что сбросила 25 килограммов.

К тому же, звезда призналась, сколько денег тратит на жизнь в столице.