Стрункий і кучерявий: 50-річна Могилевська "засвітила" свого коханого (фото)

Наталія Могилевська вперше поділилася романтичним фото зі своїм коханим чоловіком — Валентином. Пара відтворила культовий кадр із кінофільму "Титанік".

Народна артистка України порадувала підписників рідкісним спільним знімком зі своїм обранцем. 21 січня у своєму Telegram-каналі Наталія Могилевська опублікувала світлину, на якій вона зафіксована в обіймах чоловіка.

Чоловік Наталії Могилевської

Як можна побачити, закохані позують спиною до об’єктива, повторюючи знамениту позу головних героїв стрічки Джеймса Кемерона. Попри те, що артистка раніше зрідка показувала обранця у відеокадрах, цей знімок став їхньою першою повноцінною спільною появою в блозі. Обличчя Валентина співачка й надалі залишає за кадром, однак можна помітити, що він на вигляд спортивної статури та з кучерявою шевелюрою.

Наталія Могилевська показала свого коханого Фото: Telegram

Стосунки пари розпочалися на початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що Валентин уже має досвід батьківства: від попереднього шлюбу в нього є донька.

Діти Могилевської

Окрім особистого щастя, подружжя виховує двох названих доньок — рідних сестер Мішель та Софію. Наталія розповідала, що рішення про удочеріння вони з чоловіком прийняли ще напочатку 2022 року. Наразі старшій дівчинці, Мішель, виповнилося 14 років, а молодша, Софія, невдовзі святкуватиме свій шостий день народження.

