Наталія Могилевська розкрила секрет, як схудла на 25 кілограм без виснажливих тренувань
Українська співачка поділилася подробицями свого схуднення, завдяки якому втратила 25 кілограмів. Артистка пояснила, що зробила ставку не на жорсткі дієти, а на оздоровлення організму.
У своєму Telegram-каналі 50-річна співачка зізналася, що обрала для себе шлях очищення та відновлення. Вона розповіла, що орієнтувалася на методику біохіміка Марви Оганян, а також вивчала роботи американського дієтолога Поля Брегга й інших авторів.
"Я робила просто оздоровлення і очищення організму за Марвою Оганян. Почитайте. Почитайте Семенову, почитайте Поля Брегга. Головне — це пити масла, пити гіркі трави, робити очищення організму", — пояснила Могилевська.
За словами артистки, фізичні навантаження на початку були мінімальними: вона обмежувалася прогулянками, а до танців повернулася вже на завершальному етапі, коли вага суттєво зменшилася. Співачка також підкреслила, що ділиться виключно власним досвідом і наголосила на важливості консультації з лікарем перед застосуванням будь-яких методів схуднення.
