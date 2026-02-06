Могилевська назвала справжню причину, чому ховає обличчя доньок

Українська співачка пояснила, чому досі не показує обличчя своїх доньок. Причина, за її словами, зовсім не пов’язана ані із забобонами, ані з бажанням привернути увагу публіки.

Артистка активно ділиться в соцмережах моментами з життя Мішель та Соні, однак у жодній публікації не показує їхніх облич. Через це підписники неодноразово ставили їй запитання в особистих повідомленнях, тож співачка вирішила відповісти публічно на своїй сторінці в Instagram.

"Просто уявіть собі ситуацію – підходять діти до моєї Соні й кажуть: "А мама тобі не рідна", — навела приклад Могилевська.

Вона раніше зазначала, що два роки не розповідала про своє материнство, аби захистити дівчат від надмірної уваги. За словами співачки, дітям був потрібен час, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися до нової родини та життя в столиці.

Відео дня

Наталя Могилевська стала мамою

У перший тиждень повномасштабної війни артистка зустріла коханого чоловіка на імʼя Валентин. Він рятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони всиновили двох рідних сестер — Мішель та Софію. За словами знаменитості, вони не думали довго, а рішення було ухвалене лише за одну хвилину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталя Могилевська показалася з 5-річною прийомною донечкою Софією.

Українська співачка поділилася подробицями свого схуднення, завдяки якому втратила 25 кілограмів. Артистка пояснила, що зробила ставку не на жорсткі дієти, а на оздоровлення організму.

До того ж зірка зізналася, скільки грошей витрачає на життя у столиці.