50-річна Могилевська здивувала своїми знімками без макіяжу

Наталія Могилевська відповіла хейтерам, які звинуватили її у надмірному використанні фільтрів, і показала себе без макіяжу. Співачка оприлюднила чесні кадри, щоб довести: її зовнішність у соцмережах — без штучних прикрас.

Українська артистка Наталія Могилевська, яка раніше розповідала про схуднення на 25 кілограмів, відреагувала на критику щодо свого вигляду в мережі. У своєму Instagram вона поділилася коментарями підписників, де ті припускали, що зірка нібито використовує фільтри або штучний інтелект для обробки фото.

У відповідь виконавиця опублікувала порівняльні знімки — без макіяжу та з ним, наголосивши, що на її сторінці лише справжні фото без ретуші.

"Друзі! Прокинулася зранку – читаю: "Це не Могилевська, це фільтри". Ось дивіться – Могилевська! Бачите, тут зморшечка, тут зморшечка. Просто гарне світло, гарний настрій – і все", – пояснила 50-річна виконавиця.

Наталя Могилевська з макіяжем та без Фото: Instagram

