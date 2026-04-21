Наталья Могилевская впервые рассказала о детях мужа и его прошлой женитьбе

Украинская певица впервые откровенно заговорила о своей большой семье и новых семейных связях. Она призналась, как строит отношения с детьми мужа и почему гордится ими не меньше, чем собственными.

Наталья Могилевская раскрыла подробности личной жизни и подтвердила, что ее избранник ранее был женат. По словам артистки, ей удалось найти общий язык с его дочерьми, и сегодня она не просто хорошо с ними ладит, но и искренне восхищается их достижениями. Об этом певица рассказала в проекте "Тур по звездам".

Певица подчеркнула, что девушки стали настоящим примером для ее детей. Она рассказала, что обе отличались высокими успехами в учебе, а одна из них после школы продолжила образование за рубежом, сейчас учится в университете в Лос-Анджелесе и уже работает в музыкальной индустрии.

Кроме этого, Могилевская поделилась еще одной семейной деталью: у ее мужа есть внук, который почти ровесник ее младшей дочери. Уже этой осенью дети пойдут в школу вместе, и певица с теплом говорит о возможной дружбе между ними.

Она даже в шутку призналась, что мечтает видеть их парой на бальных танцах, ведь ее дочь уже занимается танцами. По словам артистки, именно такие моменты и создают ощущение большой, дружной семьи, где царят любовь и поддержка.

