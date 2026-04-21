Наталя Могилевська вперше розповіла про дітей чоловіка і його минуле одруження

Українська співачка вперше відверто заговорила про свою велику родину та нові сімейні зв’язки. Вона зізналася, як будує стосунки з дітьми чоловіка і чому пишається ними не менше, ніж власними.

Наталя Могилевська розкрила подробиці особистого життя та підтвердила, що її обранець раніше був одружений. За словами артистки, їй вдалося знайти спільну мову з його доньками, і сьогодні вона не просто добре з ними ладнає, а й щиро захоплюється їхніми досягненнями. Про це співачка розказала в проєкті "Тур зірками".

Співачка підкреслила, що дівчата стали справжнім прикладом для її дітей. Вона розповіла, що обидві відзначалися високими успіхами в навчанні, а одна з них після школи продовжила освіту за кордоном, нині навчається в університеті в Лос-Анджелесі та вже працює у музичній індустрії.

Окрім цього, Могилевська поділилася ще однією сімейною деталлю: у її чоловіка є онук, який майже ровесник її молодшої доньки. Вже цієї осені діти підуть до школи разом, і співачка з теплом говорить про можливу дружбу між ними.

Вона навіть жартома зізналася, що мріє бачити їх парою на бальних танцях, адже її донька вже займається танцями. За словами артистки, саме такі моменти і створюють відчуття великої, дружньої родини, де панують любов і підтримка.

