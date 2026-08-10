Наталя Могилевська показалась без макіяжу в басейні: "Це фільтри?" (фото)

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася з підписниками кадрами свого відпочинку та показала, як рятується від літньої спеки. Виконавиця опублікувала світлини, на яких позує в басейні повністю без макіяжу.

На фото в Instagram (@nataliya_mogilevskaya) 51-річна артистка зазнімкована у білому купальнику та з розпущеним мокрим волоссям. Під дописом Могилевська звернулася до шанувальників і поділилася власним головним лайфхаком проти спеки.

Наталя Могилевська в басейні Фото: Instagram

"Друзі, хто як справляється з цією спекою? Діліться своїми лайфхаками. Почну я. Вода. Якнайбільше і всюди. І пити, і бути біля неї", — написала співачка.

Реакції людей

Фоловери радо підхопили інтерактив зірки та засипали її компліментами у коментарях, відзначивши її свіжий та природний вигляд.

"Не впізнала, це фільтри?";

"Така молода дівчина. Дуже гарно виглядаєте";

"Наталя, поділіться ви своїм лайфхаком, як так можна виглядати на 18? Вас не впізнати, ви молодшаєте з кожним роком!"

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про інцидент, який стався з нею після одного з нещодавніх літніх концертів.

Артистка перше відверто заговорила про свою велику родину та нові сімейні зв’язки. Вона зізналася, як будує стосунки з дітьми чоловіка і чому пишається ними не менше, ніж власними.

Крім того, співачка відповіла хейтерам, які звинуватили її у надмірному використанні фільтрів, і показала себе без макіяжу. Співачка оприлюднила чесні кадри, щоб довести: її зовнішність у соцмережах — без штучних прикрас.