Могилевську "підкосило" після концерту: що сталося (фото)

50-річна українська співачка Наталія Могилевська розповіла про інцидент, який стався з нею після одного з нещодавніх літніх концертів.

Попри сильну спеку, артистка підкорювала глядачів своєю енергією та запальними танцями. А одна з відвідувачок висловила захват зіркою.

Наталії Могилевській стало зле

"Їй понад 50. На вулиці було майже +40 °C. І протягом години вона не просто співала. Вона танцювала. Спілкувалася з людьми. Посміхалася. Жартувала. Заряджала енергією сотні людей. І я подумала. Ми дуже часто говоримо про вік. Але набагато рідше — про ресурс. Такий стан не з’являється випадково. За ним стоять роки дисципліни. Турбота про тіло, здоров’я, емоційний стан, про себе. Якщо жінка виснажена, вона не зможе довго бути опорою ні для сім’ї, ні для роботи, ні для своїх мрій", — написала користувачка з ніком gurinovich_coach.

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Неочікувано на допис відреагувала сама Могилевська. Вона зізналася, що той концерт завершився для неї неприємним інцидентом.

"Дякую. Насправді Цей концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля і повага до глядача були головними. Хоча про ресурс окремо. Я дійсно дбаю про це. Перш за все психологічно", — написала в коментарях Наталя.

Наталі Могилевській стало зле після концерту Фото: Instagram

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