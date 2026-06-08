На відпочинку в Одесі: Могилевська в день народження чоловіка показала їхню дочку
Українська співачка Наталія Могилевська разом з доньками та чоловіком вирушили на відпочинок у сонячну Одесу, аби відсвяткувати день народження Валентина біля моря.
Кадри з подорожі зіркова матуся виклала у своєму Instagram. Традиційно обличчя дітей вона не показує публіці.
Могилевська показала дочку
"Друзі, у мого чоловіка сьогодні день народження. Щоправда, сьогодні тривога, але, я сподіваюсь, нам це не завадить відсвяткувати прекрасний день народження", — зазначила артистка.
Зокрема, Могилевська показала, як її молодша донька, 6-річна Софія грається піском на пляжі, пірнає у басейн та проводить час з мамою на терасі люксового готелю.
"Літо, Одеса і кілька днів разом із сім'єю. Іноді для щастя потрібно просто змінити ритм і побути поруч із найріднішими", — впевнена Наталя.
Могилевська стала мамою
У перший тиждень великої війни співачка зустріла свого коханого чоловіка на імʼя Валентин. Він рятував вагітну сестру Наталії. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони всиновили двох рідних сестер — Мішель та Софію. За словами артистки, вони не думали довго, а рішення було ухвалене лише за одну хвилину.
Публічно про це стало відомо в новорічну ніч 2024 року під час виступу Могилевської у "Кварталі 95".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український співак EL Кравчук розповів про сварку зі своєю подругою та колегою по сцені Наталією Могилевською.
- Зірка поповнила родину новим улюбленцем.
Крім того, співачка вперше розповіла про дітей чоловіка і його минуле одруження.