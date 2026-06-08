На отдыхе в Одессе: Могилевская в день рождения мужа показала их дочь

Украинская певица Наталья Могилевская вместе с дочерьми и мужем отправились на отдых в солнечную Одессу, чтобы отпраздновать день рождения Валентина у моря.

Кадры из путешествия звездная мамочка выложила в своем Instagram. Традиционно лица детей она не показывает публике.

Могилевская показала дочь

"Друзья, у моего мужа сегодня день рождения. Правда, сегодня тревога, но, я надеюсь, нам это не помешает отпраздновать прекрасный день рождения", — отметила артистка.

В частности, Могилевская показала, как ее младшая дочь, 6-летняя София играет песком на пляже, ныряет в бассейн и проводит время с мамой на террасе люксового отеля.

"Лето, Одесса и несколько дней вместе с семьей. Иногда для счастья нужно просто сменить ритм и побыть рядом с самыми родными", — уверена Наталья.

Могилевская с дочкой Фото: nataliya_mogilevskaya

Могилевская стала мамой

В первую неделю большой войны певица встретила своего любимого мужчину по имени Валентин. Он спасал беременную сестру Натальи. Со временем пара решилась на пополнение в семье. Они усыновили двух родных сестер — Мишель и Софию. По словам артистки, они не думали долго, а решение было принято всего за одну минуту.

Відео дня

Публично об этом стало известно в новогоднюю ночь 2024 года во время выступления Могилевской в "Квартале 95".

Наталья Могилевская со старшей дочерью Фото: nataliya_mogilevskaya

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