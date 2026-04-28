Могилевская неожиданно пополнила семью: звезда показала дочерей и нового члена семьи (фото)

Украинская певица Наталья Могилевская пополнила семью новым питомцем. Рыжую кошку артистка случайно встретила во время поездки и решила забрать домой.

Об этом она рассказала в Instagram, поделившись историей неожиданного знакомства. Во время проживания в Черкассах певица остановилась в отеле, где на территории проживает много котов. Одна из рыжих кошек сама зашла в ее номер и оставалась там в течение трех дней.

Могилевська завела кота

Этого хватило, чтобы между животным и хозяйкой возникла связь. В итоге Могилевская решила не расставаться с новой знакомой и забрала ее к себе. По словам артистки, вся семья с радостью приняла любимицу, а особенно обрадовалась младшая дочь София, которая давно мечтала о домашнем животном.

Дочь Могилевской Наталья Могилевская с дочкой

Певица также показала, как дети — София и старшая дочь Мишель — знакомятся с новым членом семьи: девочки играли с кошкой и нежно ее обнимали. Имя для животного пока не сообщали.

Наталья Могилевская стала мамой

В первую неделю полномасштабной войны артистка встретила любимого мужчину по имени Валентин. Он спасал беременную сестру Могилевской. Со временем пара решилась на пополнение в семье. Они усыновили двух родных сестер — Мишель и Софию. По словам знаменитости, они не думали долго, а решение было принято всего за одну минуту.

