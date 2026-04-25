"Я сумасшедшая": Могилевская удивила отдыхом на природе — что обсуждают люди (фото)

Украинская певица Наталья Могилевская отправилась на отдых в Каменец-Подольский и удивила фанатов своим форматом релакса. Артистка заявила, что планирует жить в палатке возле монастыря.

Знаменитость рассказала в Instagram, что считает себя "сумасшедшим человеком" и именно поэтому выбрала такой формат отдыха — ближе к природе и подальше от привычного комфорта. По ее словам, она отправилась в монастырь и планирует жить в палатке рядом с ним.

Впрочем, в самом видео Могилевская показала старый дом с печкой, где, по ее словам, они якобы и остановятся.

Реакции людей

В комментариях фанаты удивляются, какой многогранной является артистка. Пользователи отмечают ее искренность и необычный подход к отдыху, а также активно делятся своими впечатлениями от увиденного.

"Эта женщина не перестает удивлять. И в леса-степи с рюкзаком, и со зрителями, и с котами и собаками на "ты", и от роскошных вилл до обычных коттеджей — настоящий контраст всех граней человека";

"Очень рады Вас видеть на Хмельнитчине!!!! Хорошего отдыха! Я думаю, ребята выбрали лучшее место!!! Они в этом знают толк!";

"Это что-то невероятное. Какая красота. Какая, Наталья, вы молодец. Иногда нужно так далеко уйти от всех, чтобы понять, нужно вернуться или нет...";

"Какая вы интересная женщина, просто супер".

