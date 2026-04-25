"Я сумасшедшая": Могилевская удивила отдыхом на природе — что обсуждают люди (фото)
Украинская певица Наталья Могилевская отправилась на отдых в Каменец-Подольский и удивила фанатов своим форматом релакса. Артистка заявила, что планирует жить в палатке возле монастыря.
Знаменитость рассказала в Instagram, что считает себя "сумасшедшим человеком" и именно поэтому выбрала такой формат отдыха — ближе к природе и подальше от привычного комфорта. По ее словам, она отправилась в монастырь и планирует жить в палатке рядом с ним.
Впрочем, в самом видео Могилевская показала старый дом с печкой, где, по ее словам, они якобы и остановятся.
Реакции людей
В комментариях фанаты удивляются, какой многогранной является артистка. Пользователи отмечают ее искренность и необычный подход к отдыху, а также активно делятся своими впечатлениями от увиденного.
- "Эта женщина не перестает удивлять. И в леса-степи с рюкзаком, и со зрителями, и с котами и собаками на "ты", и от роскошных вилл до обычных коттеджей — настоящий контраст всех граней человека";
- "Очень рады Вас видеть на Хмельнитчине!!!! Хорошего отдыха! Я думаю, ребята выбрали лучшее место!!! Они в этом знают толк!";
- "Это что-то невероятное. Какая красота. Какая, Наталья, вы молодец. Иногда нужно так далеко уйти от всех, чтобы понять, нужно вернуться или нет...";
- "Какая вы интересная женщина, просто супер".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Наталья Могилевская впервые рассказала о детях мужа и его прошлой женитьбе.
- Украинская певица объяснила, почему до сих пор не показывает лица своих дочерей.
К тому же звезда призналась, сколько денег тратит на жизнь в столице.