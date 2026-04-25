"Я божевільна": Могилевська здивувала відпочинком на природі — що обговорюють люди (фото)
Українська співачка Наталя Могилевська вирушила на відпочинок у Кам’янець-Подільський і здивувала фанатів своїм форматом релаксу. Артистка заявила, що планує жити в палатці біля монастиря.
Знаменитість розповіла в Instagram, що вважає себе "божевільною людиною" і саме тому обрала такий формат відпочинку — ближче до природи та подалі від звичного комфорту. За її словами, вона вирушила до монастиря і планує жити в наметі поруч із ним.
Втім, у самому відео Могилевська показала старий будинок із пічкою, де, за її словами, вони нібито й зупиняться.
Реакції людей
У коментарях фанати дивуються, якою багатогранною є артистка. Користувачі відзначають її щирість і незвичний підхід до відпочинку, а також активно діляться своїми враженнями від побаченого.
- "Ця жінка не перестає дивувати. І в ліси-степи з рюкзаком, і з глядачами, і з котами та собаками на "ти", і від розкішних вілл до звичайних котеджів – справжній контраст усіх граней людини";
- "Дуже раді Вас бачити на Хмельниччині!!!! Гарного відпочинку! Я думаю, хлопці вибрали найкраще місце!!! Вони на цьому знаються!";
- "Це щось неймовірне. Яка краса. Яка, Наталю, ви молодець. Іноді потрібно так далеко піти від усіх, щоб зрозуміти, чи потрібно повернутися, чи ні…";
- "Яка ви цікава жінка, просто супер".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Наталя Могилевська вперше розповіла про дітей чоловіка і його минуле одруження.
- Українська співачка пояснила, чому досі не показує обличчя своїх доньок.
До того ж зірка зізналася, скільки грошей витрачає на життя у столиці.