"Я божевільна": Могилевська здивувала відпочинком на природі — що обговорюють люди (фото)

Українська співачка Наталя Могилевська вирушила на відпочинок у Кам’янець-Подільський і здивувала фанатів своїм форматом релаксу. Артистка заявила, що планує жити в палатці біля монастиря.

Знаменитість розповіла в Instagram, що вважає себе "божевільною людиною" і саме тому обрала такий формат відпочинку — ближче до природи та подалі від звичного комфорту. За її словами, вона вирушила до монастиря і планує жити в наметі поруч із ним.

Втім, у самому відео Могилевська показала старий будинок із пічкою, де, за її словами, вони нібито й зупиняться.

Могилевська поїхала на відпочинок на природу Фото: Instagram

Реакції людей

У коментарях фанати дивуються, якою багатогранною є артистка. Користувачі відзначають її щирість і незвичний підхід до відпочинку, а також активно діляться своїми враженнями від побаченого.

"Ця жінка не перестає дивувати. І в ліси-степи з рюкзаком, і з глядачами, і з котами та собаками на "ти", і від розкішних вілл до звичайних котеджів – справжній контраст усіх граней людини";

"Дуже раді Вас бачити на Хмельниччині!!!! Гарного відпочинку! Я думаю, хлопці вибрали найкраще місце!!! Вони на цьому знаються!";

"Це щось неймовірне. Яка краса. Яка, Наталю, ви молодець. Іноді потрібно так далеко піти від усіх, щоб зрозуміти, чи потрібно повернутися, чи ні…";

"Яка ви цікава жінка, просто супер".

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталя Могилевська вперше розповіла про дітей чоловіка і його минуле одруження.

Українська співачка пояснила, чому досі не показує обличчя своїх доньок.

До того ж зірка зізналася, скільки грошей витрачає на життя у столиці.