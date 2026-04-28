Могилевська несподівано поповнила родину: зірка показала доньок і нового члена сімʼї (фото)

Українська співачка Наталія Могилевська поповнила родину новим улюбленцем. Руду кішку артистка випадково зустріла під час поїздки й вирішила забрати додому.

Про це вона розповіла у Instagram, поділившись історією несподіваного знайомства. Під час проживання в Черкасах співачка зупинилася в готелі, де на території мешкає багато котів. Одна з рудих кішок сама зайшла до її номера й залишалася там протягом трьох днів.

Могилевська завела кота Фото: Instagram

Цього вистачило, щоб між твариною та господинею виник зв’язок. У підсумку Могилевська вирішила не розлучатися з новою знайомою та забрала її до себе. За словами артистки, вся родина радо прийняла улюбленицю, а особливо зраділа молодша донька Софія, яка давно мріяла про домашню тварину.

Донька Могилевської Фото: Instagram Наталя Могилевська з донькою Фото: Instagram

Співачка також показала, як діти — Софія та старша донька Мішель — знайомляться з новим членом сім’ї: дівчата гралися з кішкою та ніжно її обіймали. Ім’я для тварини поки що не повідомляли.

Відео дня

Наталя Могилевська стала мамою

У перший тиждень повномасштабної війни артистка зустріла коханого чоловіка на імʼя Валентин. Він рятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони всиновили двох рідних сестер — Мішель та Софію. За словами знаменитості, вони не думали довго, а рішення було ухвалене лише за одну хвилину.

