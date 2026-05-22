Известный певец рассказал о ссоре с Могилевской: "Как она достает"

Украинский певец EL Кравчук рассказал о ссоре со своей подругой и коллегой по сцене Натальей Могилевской.

В частности, артист вспомнил одну историю, которая освещает непростой характер Натальи, в проекте "55 за 5" с Алиной Шаманской.

Музыканты много лет дружат. EL Кравчук говорит, что очень любит и уважает певицу, но та имеет довольно непростой характер.

"Наталья для меня подруга и артистка, которую люблю. Боже, как она достает иногда! Я скажу честно. Ну, такой характер! Когда-то поехали куда-то, и она просто так встала и сказала: "Да, я хочу сейчас лечь спать. Постель, давай мне все". А я говорю: "Наташа, 40 минут попросили подождать, я ничего не могу". А она: "Ничего не знаю, давай уходи", — рассказал исполнитель хита "Ла-бу-бу-бу".

Певец говорит, что тогда сам договорился с работниками заведения и объяснил, почему так.

Наталья Могилевская

"Я подхожу к тете, кастелянше, и говорю: "Вы знаете, она съела все мои мозги. Дайте мне эту постель, пожалуйста". И она мне дала. А Наташа потом говорит: "Видишь, как это все просто!" — вспомнил EL Кравчук.

