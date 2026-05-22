Відомий співак розповів про сварку з Могилевською: "Як вона дістає"

Український співак EL Кравчук розповів про сварку зі своєю подругою та колегою по сцені Наталією Могилевською.

Зокрема, артист згадав одну історію, яка висвітлює непростий характер Наталії, у проєкті "55 за 5" з Аліною Шаманською.

EL Кравчук про сварку з Могилевською

Музиканти багато років товаришують. EL Кравчук каже, що дуже любить та поважає співачку, але та має доволі непростий характер.

"Наталя для мене подруга й артистка, яку люблю. Боже, як вона дістає інколи! Я скажу чесно. Ну, такий характер! Колись поїхали кудись, і вона просто так встала і сказала: "Так, я хочу зараз лягти спати. Постіль, давай мені все". А я кажу: "Наташо, 40 хвилин попросили зачекати, я нічого не можу". А вона: "Нічого не знаю, давай іди", — розповів виконавець хіта "Ла-бу-бу-бу".

Відео дня

Співак каже, що тоді сам домовився з працівниками закладу та пояснив, чому так.

Наталія Могилевська Фото: Instagram

"Я підходжу до тьотечки, кастелянші, й кажу: "Ви знаєте, вона з’їла всі мої мізки. Дайте мені цю постіль, будь ласка". І вона мені дала. А Наташа потім каже: "Бачиш, як це все просто!" — пригадав EL Кравчук.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, артистка назвала справжню причину, чому ховає обличчя доньок.