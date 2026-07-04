Могилевскую "подкосило" после концерта: что произошло (фото)

50-летняя украинская певица Наталья Могилевская рассказала об инциденте, который произошел с ней после одного из недавних летних концертов.

Несмотря на сильную жару, артистка покоряла зрителей своей энергией и зажигательными танцами. А одна из зрительниц выразила восторг в сторону звезды.

Наталье Могилевской стало плохо

"Ей за 50. На улице было почти +40 °C. И в течение часа она не просто пела. Она танцевала. Общалась с людьми. Улыбалась. Шутила. Заряжала энергией сотни людей. И я подумала. Мы очень часто говорим о возрасте. Но гораздо реже — о ресурсе. Такое состояние не возникает случайно. За ним стоят годы дисциплины. Забота о теле, здоровье, эмоциональном состоянии, о себе. Если женщина истощена, она не сможет долго быть опорой ни для семьи, ни для работы, ни для своих мечтаний", — написала пользовательница с ником gurinovich_coach.

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Неожиданно на этот пост отреагировала сама Могилевская. Она призналась, что тот концерт закончился для неё неприятным инцидентом.

"Спасибо. На самом деле этот концерт закончился тепловым ударом. Здесь главное — это воля и уважение к зрителю. Хотя о ресурсе отдельно. Я действительно забочусь об этом. Прежде всего психологически", — написала в комментариях Наталья.

Наталии Могилевской стало плохо после концерта Фото: Instagram

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