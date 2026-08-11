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59-річна Ольга Сумська вразила своїм виглядом без макіяжу (фото)

як Ольга Сумська виглядає без макіяжу
Ольга Сумська | Фото: Facebook

59-річна українська акторка та народна артистка Ольга Сумська показала свої ранкові кадри без макіяжу та фільтрів.

Зірка "Роксолани" поділилася в Instagram селфі, як позує в ліжку після пробудження зранку, чим приємно здивувала своїх підписників

Ольга Сумська показалася без макіяжу

Народна артистка України, яка скоро зустріне 60-й ювілей, не стала приховувати природних рис своєї зовнішності. Сумська також поміркувала про щоденні випробування.

"Важкі думки щодня… Кожен день — це випробування. Але водночас і шанс стати сильнішою, мудрішою та ближчою до себе. Все це вчить нас цінувати прості речі, берегти близьких і не втрачати віру в себе", — вважає Ольга Вʼячеславівна.

Ольга Сумська
Ольга Сумська
Фото: Instagram
Ольга Сумська
Ольга Сумська
Фото: Instagram

У коментарях акторку колеги та фанати засипали компліментами:

  • "Дуже красива!" — написала акторка Наталка Денисенко.
  • "Справжня. Ми всі зараз актори, кожного дня робимо вигляд, що тримаємося і все добре".
  • "Найгарніша жінка країни. Бережіть себе! Ви — наш скарб".
  • "Ви неймовірно красива жінка".
  • "Обіймаю міцно. Ви дуже сильна і дуже світла людина", — звернулася до Сумської акторка Любава Грєшнова.
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українська співачка Наталія Могилевська поділилася з підписниками кадрами свого відпочинку та показала, як рятується від літньої спеки в басейні повністю без макіяжу.