59-річна Ольга Сумська вразила своїм виглядом без макіяжу (фото)

59-річна українська акторка та народна артистка Ольга Сумська показала свої ранкові кадри без макіяжу та фільтрів.

Зірка "Роксолани" поділилася в Instagram селфі, як позує в ліжку після пробудження зранку, чим приємно здивувала своїх підписників

Ольга Сумська показалася без макіяжу

Народна артистка України, яка скоро зустріне 60-й ювілей, не стала приховувати природних рис своєї зовнішності. Сумська також поміркувала про щоденні випробування.

"Важкі думки щодня… Кожен день — це випробування. Але водночас і шанс стати сильнішою, мудрішою та ближчою до себе. Все це вчить нас цінувати прості речі, берегти близьких і не втрачати віру в себе", — вважає Ольга Вʼячеславівна.

Ольга Сумська Фото: Instagram

Ольга Сумська Фото: Instagram

У коментарях акторку колеги та фанати засипали компліментами:

"Дуже красива!" — написала акторка Наталка Денисенко.

"Справжня. Ми всі зараз актори, кожного дня робимо вигляд, що тримаємося і все добре".

"Найгарніша жінка країни. Бережіть себе! Ви — наш скарб".

"Ви неймовірно красива жінка".

"Обіймаю міцно. Ви дуже сильна і дуже світла людина", — звернулася до Сумської акторка Любава Грєшнова.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Крім того, українська співачка Наталія Могилевська поділилася з підписниками кадрами свого відпочинку та показала, як рятується від літньої спеки в басейні повністю без макіяжу.