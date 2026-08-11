"Заклеиваем рот скотчем, чтобы не есть": известный певец раскритиковал заявление Поляковой о бедности украинцев

Музыкант Амиль Насиров из группы "Курган & Agregat" возмутился заявлениями Оли Поляковой о "бедности" украинцев и недостаточных доходах от концертов для помощи армии. Артист противопоставил её жалобам опыт собственного коллектива, который перечисляет миллионы гривен на ВСУ от благотворительных выступлений.

Конфликт разгорелся из-за интервью Поляковой, в котором она три года назад оправдывала невозможность передавать все доходы от концертов на фронт. Певица отметила, что выручка от билетов по 30–35 долларов — это "копейки" по сравнению со стадионными выступлениями мировых звезд вроде Бейонсе. Она подчеркнула, что эти деньги идут на оплату труда команды и обеспечение собственных базовых потребностей.

Оля Полякова объяснила, почему не может передавать все средства, вырученные от концертов, на фронт Фото: Пресслужба

"Я езжу с гастролями: мне нужно заплатить своим девушкам, звукорежиссёру. А мне, дорогушки, хоть что-нибудь можно в ротик положить? Или я должна сдохнуть, и тогда скажут, что я хороша? Мы же не собираем, как Бейонсе, стадионы, где люди тратят в среднем 150 долларов за билет. Нет, мои дорогие", — заявляла ранее певица.

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Ответ Насирова

Поскольку в последние дни к Поляковой приковано значительное внимание, в ответ Насиров 10 августа иронично заметил в Threads, что его группе во время гастролей приходится "заклеивать рот скотчем, чтобы не есть". Он подчеркнул, что даже при меньшей медийности "Курган & Agregat" зарабатывают на рекламе, стримах и корпоративах, что позволяет им полностью передавать доходы от концертов армии.

Амиль Насиров отреагировал на слова Поляковой, которые она ранее говорила о сборах на концертах Фото: Днепровский городской совет

"Чтобы вы понимали: у нас медийность в десятки раз меньше, но мы действительно относительно неплохо зарабатываем на рекламе, корпоративах, стримах. Поэтому и отдаем все доходы от концертов армии. А то, что большинство артистов умудряются ещё и жаловаться, это прямо…" — написал он в комментариях под собственным постом.

Реакции людей

Публичное заявление Амиля вызвало активную дискуссию в сети о целесообразности жалоб украинских звезд на финансовые трудности во время войны.

"Ирина Федишин , пожалуй, уже 15 лет не ест";

, пожалуй, уже 15 лет не ест"; "Интересно, а как же Василий Байдак привез 18 млн с гастролей по Америке? У него совсем нет Бога в сердце";

"Шоу „Взрослые девочки“ в Чикаго обошлось нам в $150 за билет. Кстати, оно так и не состоялось. С февраля перенесли на май, а в мае отменили. Деньги нам не вернули. Оля, можете $130 пожертвовать, а за $20 покушать. А, билетов мы купили 7";

в Чикаго обошлось нам в $150 за билет. Кстати, оно так и не состоялось. С февраля перенесли на май, а в мае отменили. Деньги нам не вернули. Оля, можете $130 пожертвовать, а за $20 покушать. А, билетов мы купили 7"; "Три. Три месяца небольших камерных концертов и квартирников в США, почти никому (пока) неизвестным дуэтом, вместе с Сашей Табом. Три месяца жизни в квартирах и домах у чужих, но неравнодушных людей. Результат — $10 тысяч (с копейками), три машины нашим защитникам. "Кому война, а кому мать родная".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громких обсуждений после нового интервью Рамины Эсхакзай. Среди звезд нашлись те, кто открыто поддержал певицу в её высказываниях.

Артистка заявила, что в Украине звезды боятся сделать любое лишнее движение из-за критики и постоянного поиска "предательства" в обществе.

Кроме того, знаменитость обратилась к "Суспильному" с новым призывом в связи с Национальным отбором на "Евровидение".