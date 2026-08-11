"Уже все как в концлагере": Оля Полякова раскритиковала украинцев за постоянное давление и поиск "предательства"

Певица Оля Полякова заявила, что в Украине звезды боятся сделать любое лишнее движение из-за критики и постоянного поиска "предательства" со стороны общества.

Полякова резко ответила на нападки в свой адрес и критику других артистов, пояснив, что Украина "уже не свободная страна". Об этом певица заявила в интервью Рамине Эсхакзай, которое было опубликовано вечером 10 августа.

Во время разговора Рамина напомнила Ольге о волне негативных комментариев, которая разразилась после того, как она прогуливалась по коридору, держась за руки с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, во время фестиваля в Латвии. На это певица объяснила, что организатор Лайма Вайкуле считает этого человека "приемлемым" с точки зрения поддержки Украины, раз такой видеоролик выложили на странице фестиваля.

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"И тут на меня обрушивается этот хейт, прямо "предательство-предательство". Послушайте, вы так скоро замучите людей этим "предательством", что уже все как в концлагере", — сказала Полякова.

Отрывок из интервью Оли Поляковой Рамине

Певица пояснила, что считает Украину уже "несвободной" страной, поскольку публичным людям постоянно приходится "оглядываться", когда они что-то делают или говорят.

"Мы столько лет боремся за то, чтобы быть свободными — а какие мы свободные? Посмотрите на этих зверьков, которые боятся, бляха-муха, даже клюв открыть! Что-то где-то скажешь — тебе приходится постоянно оглядываться, тебе приходится всё время бояться! Где-то что-то не так, кому-то не так сказал, не с тем сфотографировался, не тому спел, не то сказал в интервью, не так повёл себя, где-то там, бляха-муха, не заплакал, где нужно было, засмеялся, где не нужно было...", — подчеркнула артистка.

По мнению Поляковой, жизнь в Украине сейчас напоминает Советский Союз.

"Мы что, в концлагере? Давайте ходить как по струнке: партия сказала "нет, нельзя", партия сказала — "да"! Вы что, не понимаете, что мы сейчас находимся в каком-то… этом "совке"? Люди имеют право жить, работать, не оглядываясь! И люди имеют право на ошибки", — заявила она.

На вопрос Рамины, почему Ольга об этом не написала и не объяснила так, как считает нужным, Полякова ответила, что не считает нужным кому-то что-то объяснять, ведь "ничего плохого не сделала".

"Я ничего плохого не сделала! Может, мне ещё извиниться? Может, извиниться перед народом? Чем я провинилась? Что я встречалась с каким-то парнем, который не имеет никакого отношения... Я тебе ещё раз говорю, это человек, у которого уже 23 года есть немецкий паспорт!", — заявила Полякова.

Реакция людей

Этот отрывок из интервью распространился в сети. Пользователи соцсетей разделились по поводу новых заявлений Ольги. Некоторые выразили уважение Поляковой за то, что она не боится высказывать своё мнение, а другие считают, что причиной хейта в адрес артистки стали её предыдущие поступки.

Мнения людей по поводу заявлений Поляковой разделились

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