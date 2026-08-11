"Вже всі як у концтаборі": Оля Полякова розкритикувала українців за постійний тиск і пошук "зради"

Співачка Оля Полякова заявила, що в Україні зірки бояться зробити будь-який зайвий рух через критику і постійний пошук "зради" у суспільстві.

Полякова різко відповіла на хейт у свій бік та критику інших артистів, пояснивши, що Україна "вже не вільна країна". Про це співачка заявила в інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке оприлюднили увечері 10 серпня.

Під час розмови Раміна нагадала Ользі про хейт, який спалахнув після того, як вона прогулювалася коридором за руки з російським співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим під час фестивалю у Латвії. На це співачка пояснила, що організаторка Лайма Вайкуле вважає цю людину "прийнятною" з точки зору підтримки України, якщо такий відеоролик виклали на сторінці фестивалю.

"І тут на мене налітає цей хейт, прям "зрада-зрада". Слухайте, ви так скоро задовбете людей цією "зрадою", вже всі як у концтаборі", — сказала Полякова.

Відео дня

Уривок з інтерв'ю Олі Полякової Раміні

Співачка пояснила, що вважає Україну вже "не вільною" країною, оскільки публічним людям постійно доводиться "озиратися", коли вони щось роблять чи говорять.

"Ми стільки років боремося за те, щоб бути вільними — які ми вільні? Подивіться на цих звірок, які бояться, бляха-муха, клюв відкрити! Щось десь скажеш — ти все повинен озиратися, ти повинен все время боятися! Десь щось не так, комусь не так сказав, не з тим сфотографувався, не тому поспівав, не те сказав в інтерв'ю, не так повівся, десь там, бляха-муха, не заплакав, де треба було, засміявся, де не треба було...", — наголосила артистка.

На думку Полякової, життя в Україні зараз нагадує Радянський Союз.

"Ми що, в концлагері? Давайте ходити типу струнко, партія сказала "ні, не можна", партія сказала — "так"! Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь... цьому "совку"? Люди мають право жити, працювати, не оглядаючись! І люди мають право на помилки", — заявила вона.

На запитання Раміни, чому Ольга про це не написала і не пояснила так, як вважає, Полякова відповіла, що не вважає за потрібне комусь щось пояснювати, адже "нічого поганого не зробила".

"Я нічого не зробила поганого! Може, ще попросити вибачення мені? Може, вибачитись перед народом? Чим я завинила? Що я походила з якимось чуваком, який не має відношення... Я тобі ще раз кажу, це людина, яка 23 роки має німецький паспорт!", — заявила Полякова.

Реакція людей

Цей уривок з інтерв'ю поширили у мережі. Користувачі соцмереж розділилися з приводу нових заяв Ольги. Дехто висловив повагу Поляковій за те, що вона не боїться висловлювати свою думку, а дехто вважає, що наслідками хейту у бік артистки стали її попередні вчинки.

Люди розділилися у думках з приводу заяв Полякової

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Полякова звернулася до "Суспільного" з новим закликом щодо Національного відбору на Євробачення.