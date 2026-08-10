Полякова пояснила, чому дякувала Пугачовій та Галкіну в Юрмалі

Оля Полякова відповіла на критику після своєї появи на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, де вона подякувала Аллі Пугачовій та Максиму Галкіну за "підтримку України".

У майбутньому інтерв’ю Раміні Есхакзай, уривком якого вона вже поділилася в Instagram, Полякова розповіла, чому добре ставиться до цих росіян.

Полякова пояснила, чому дякувала Пугачовій

За словами знаменитості, вона не класифікує людей за паспортом та національністю.

"Я не ділю людей на хороші чи погані національності. Я це роблю за їхніми вчинками. Алла Пугачова і Галкін в Росії мали все. Але в один день вони зібралися й покинули свою домівку та все, що мали, аби не бути з тим режимом. Вони підтримують Україну, як можуть. І своїм хейтом ми підтримки у світі більше не заробимо. Вони відмовилися від всього, аби спокійно спати і мати чисту совість", — сказала співачка.

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Не обійшлося і без згадок про "корупціонерів у вишиванках".

"Людина, яка відмовилася від всього на Росії й допомагає Україні, але росіянин за національністю, гірший, ніж корупціонер, який накрав купу мільйонів і одягнув вишиванку? Це дурість", — додала Полякова.

Оля Полякова Фото: Оля Полякова/Instagram

Реакція мережі

У коментарях до уривку з інтервʼю українці розділилися у своїх думках. Хтось підтримав Полякову, а хтось наголошує, що зі всіма росіянами треба тримати максимальну дистанцію, а не знову розмивати кордони.

"Ми не маємо їх хейтити — це правда. Але і кланятись перед ними ми теж не маємо. Це різне. Вони виїхали в першу чергу для себе, як і виїхали люди з України, тікаючи від війни. То маємо бути вдячні лише за те, що вони виїхали з росії? Людина з таким культом власної особистості на росії могла би хоча би говорити, а Алла мовчить. Подивіться на Лайму Вайкуле. Ось це приклад адекватної публічної позиції проти війни, а не мовчазний виїзд на пенсію на берег моря", — вважає музичний оглядач Роман Бутурлакін.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, артистку спіймали за руки з росіянином, через що вона втрапила у гучний скандал.