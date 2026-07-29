Оля Полякова видалилась із соцмережі через критику: що сталося

Українська співачка Оля Полякова після критики в соцмережах вирішила піти з Threads та різко звернулася до хейтерів.

В Instagram зірка сцени зробила заяву після того, як її "зловили" за руку з росіянином у Юрмалі.

Полякова пішла із соцмережі

"Видалила Threads. Копирсайтеся самі у своєму г*вні", — написала артистка.

Втім, її акаунт досі активний. Ймовірно, Полякова видалила лише додаток з телефона.

Це сталося після того, як українка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле в Латвії, де також учасниками була низка "хороших росіян" та Потап і Настя.

Полякова пішла із соцмережі Фото: Instagram

Полякова виступила в Юрмалі

Під останнім постом Полякової у Threads, де вона показала уривок зі свого виступу в Юрмалі, українці справді залишили багато критики та негативу:

"Це святкування Дня ВМС Росії?"

"Королева Сочі".

"Шкода, що з початку повномасштабки зʼявилося стільки класних україномовних виконавців з шикарними піснями, а Україну за кордоном надалі продовжують представляти: потапи, насті, полякови та інший шлак".

"Нащо туди взагалі було їхати і співати з росіянами? Позорисько".

"Ольга, невероятное вьіступление, просто изумительно Умничка, так держать Всем нашим привет!" — іронічно написав український співак та військовий Дмитро Однороженко.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова відповіла тим, хто сміється над її "старим" обличчям.

Українці активно відреагували на виступ співачки в КМДА: та відповіла хейтерам матюками.

Крім того, артистка виступила на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК), вимагаючи кардинально змінити правила національного відбору на Євробачення.