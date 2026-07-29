Оля Полякова удалилася из соцсети из-за критики: что произошло

Украинская певица Оля Полякова после критики в соцсетях решила уйти из Threads и резко обратилась к хейтерам.

В Instagram звезда сцены сделала заявление после того, как её "застукали" за руку с россиянином в Юрмале.

Полякова удалилась из соцсети

"Удалила Threads. Копайтесь сами в своем г*вне", — написала артистка.

Впрочем, её аккаунт по-прежнему активен. Вероятно, Полякова удалила с телефона только приложение.

Это произошло после того, как украинка выступила на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, где также участвовали ряд "хороших россиян", а также Потап и Настя.

Полякова удалилась из соцсети Фото: Instagram

Полякова выступила в Юрмале

Под последним постом Поляковой в Threads, где она показала отрывок из своего выступления в Юрмале, украинцы действительно оставили много критики и негатива:

"Это празднование Дня ВМС России?"

"Королева Сочи".

"Жаль, что с начала полномасштабной войны появилось столько классных украиноязычных исполнителей с шикарными песнями, а Украину за рубежом по-прежнему продолжают представлять: Потапы, Насти, Поляковы и прочий шлак".

"Зачем туда вообще было ехать и петь с россиянами? Позор".

"Ольга, невероятное выступление, просто изумительно! Умница, так держать! Всем нашим привет!" — иронично написал украинский певец и военный Дмитрий Однороженко.

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Оля Полякова ответила тем, кто смеется над её "старым" лицом.

Украинцы активно отреагировали на выступление певицы в КГГА: та ответила хейтерам матом.

Кроме того, артистка выступила на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК), потребовав кардинально изменить правила национального отбора на Евровидение.