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Оля Полякова удалилася из соцсети из-за критики: что произошло

Оля Полякова удалила аккаунт в соцсети после критики
Оля Полякова | Фото: Instagram polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова после критики в соцсетях решила уйти из Threads и резко обратилась к хейтерам.

В Instagram звезда сцены сделала заявление после того, как её "застукали" за руку с россиянином в Юрмале.

Полякова удалилась из соцсети

"Удалила Threads. Копайтесь сами в своем г*вне", — написала артистка.

Впрочем, её аккаунт по-прежнему активен. Вероятно, Полякова удалила с телефона только приложение.

Это произошло после того, как украинка выступила на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, где также участвовали ряд "хороших россиян", а также Потап и Настя.

Полякова
Полякова удалилась из соцсети
Фото: Instagram

Полякова выступила в Юрмале

Под последним постом Поляковой в Threads, где она показала отрывок из своего выступления в Юрмале, украинцы действительно оставили много критики и негатива:

  • "Это празднование Дня ВМС России?"
  • "Королева Сочи".
  • "Жаль, что с начала полномасштабной войны появилось столько классных украиноязычных исполнителей с шикарными песнями, а Украину за рубежом по-прежнему продолжают представлять: Потапы, Насти, Поляковы и прочий шлак".
  • "Зачем туда вообще было ехать и петь с россиянами? Позор".
  • "Ольга, невероятное выступление, просто изумительно! Умница, так держать! Всем нашим привет!" — иронично написал украинский певец и военный Дмитрий Однороженко.
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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, артистка выступила на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК), потребовав кардинально изменить правила национального отбора на Евровидение.