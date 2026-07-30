Оля Полякова провокативно звернулась до українців після хейту: "Прокидайтесь з моїм іменем"

Оля Полякова потрапила в центр чергового скандалу після виступу на фестивалі в Юрмалі разом із "хорошими росіянами" та спілкування мовою агресора. У відповідь на нищівну критику співачка видалила акаунт у Threads, проте в Instagram іронічно закликала хейтерів і далі жити її життям.

Хвиля обурення в соцмережах через участь Олі Полякової в юрмальському заході виявилася настільки потужною, що Полякова вирішила повністю видалити застосунок Threads, де її критикували найактивніше. Утім, мовчати зірка не стала й опублікувала провокативну сториз в Instagram.

Виконавиця підтвердила, що попрощалася з Threads, аби "не читати негатив", але наголосила: повністю зникати з інформаційного простору вона не планує.

"Написала, що видалила Threads і таки видалила – щоб не читати ваше гі*но. Але ж не свою сторінку! Мою ви повинні читати. Ба більше – ви повинні щодня мене обговорювати. Кожен Божий день", — заявила артистка.

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Полякова різко відповіла в українцям Фото: Instagram

Полякова відверто підкреслила, що будь-яка реакція та емоції аудиторії грають їй на руку, тому з сарказмом порадила критикам повністю забити на власний побут і родини.

"Не обговорюйте своїх дітей, своїх чоловіків, своїх родичів. Обговорюйте тільки мене. Саме для цього все й робиться, дорогенькі. Enjoy. Прокидайтеся й засинайте з іменем Оля Полякова на устах", — написала співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова опинилася в центрі гучного скандалу через публічну взаємодію з російським виконавцем на музичному фестивалі в Латвії.

Донька Полякової здивувала фотосесією в ліжку з чоловіком-американцем.

Крім того, артистка виступила на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК), вимагаючи кардинально змінити правила національного відбору на Євробачення.