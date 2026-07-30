Оля Полякова провокационно обратилась к украинцам после волны критики: "Просыпайтесь с моим именем"

Оля Полякова оказалась в центре очередного скандала после выступления на фестивале в Юрмале вместе с "хорошими россиянами" и общения на языке агрессора. В ответ на разгромную критику певица удалила аккаунт в Threads, однако в Instagram иронично призвала хейтеров и дальше жить её жизнью.

Волна возмущения в соцсетях из-за участия Оли Поляковой в мероприятии в Юрмале оказалась настолько мощной, что Полякова решила полностью удалить приложение Threads, где её критиковали наиболее активно. Впрочем, молчать звезда не стала и опубликовала провокационную сторис в Instagram.

Исполнительница подтвердила, что покинула Threads, чтобы "не читать негатив", но подчеркнула: полностью исчезать из информационного пространства она не планирует.

"Написала, что удалила Threads, и действительно удалила — чтобы не читать ваше дерьмо. Но ведь не свою страницу! Мою вы должны читать. Более того — вы должны каждый день обсуждать меня. Каждый божий день", — заявила артистка.

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Полякова откровенно подчеркнула, что любая реакция и эмоции аудитории играют ей на руку, поэтому с сарказмом посоветовала критикам полностью забыть о своей жизни и семьях.

"Не обсуждайте своих детей, своих мужей, своих родственников. Обсуждайте только меня. Именно для этого всё и делается, дорогие мои. Наслаждайтесь. Просыпайтесь и засыпайте с именем Оля Полякова на устах", — написала певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова оказалась в центре громкого скандала из-за публичного взаимодействия с российским исполнителем на музыкальном фестивале в Латвии.

Дочь Поляковой удивила фотосессией в постели с мужем-американцем.

Кроме того, артистка выступила на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК), потребовав кардинально изменить правила национального отбора на "Евровидение".