Дочь Поляковой удивила фотосессией в постели с мужем-американцем (фото)

21-летняя блогерша Маша Полякова вместе со своим мужем Эденом Пассарелли поразила сеть фотосессией. Дочь известной певицы Оли Поляковой опубликовала серию снимков, которые сразу вызвали споры среди подписчиков.

Снимки были сделаны в фотостудии с использованием приглушённого света и дымовых спецэффектов. На черно-белых и цветных фото в Instagram супруги позируют у окна и в постели: влюбленные демонстрируют свои чувства через объятия, поцелуи и силуэты. Для части фотосессии Маша выбрала платье с открытой спиной, а Эден появился в сдержанном образе с рубашкой и брюками.

Маша Полякова снялась в фотосессии со своим мужем Фото: Instagram

Реакция аудитории

Реакция людей на такой контент была неоднозначной. Многие подписчики назвали этот кадр настоящим искусством, отметив высокую эстетику и красивую передачу чувств. Часть пользователей возмутилась, указав, что подобные личные кадры не стоит выставлять на всеобщее обозрение в соцсетях.

Відео дня

Маша Полякова в фотосессии с мужем-американцем Фото: Instagram

В частности, бабушка Маши, Светлана Полякова, поддержала пару и отметила, что муж и жена могут сниматься как угодно, а зрители могут разве что поблагодарить их за такую красоту.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу за границей. Маше резко стало плохо с самого утра, поэтому им пришлось срочно ехать в местную больницу.

Мария поздравила своего отца Вадима с днём рождения. Бизнесмену исполнилось 64 года.

Кроме того, Маша Полякова поделилась нежным видео, на котором она проводила время вместе с мужем в постели. Пара отдыхала в белых халатах, наслаждаясь спокойной атмосферой после активного дня, а рядом с ними — пушистый питомец.