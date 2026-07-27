Донька Полякової здивувала фотосесією в ліжку з чоловіком-американцем (фото)

21-річна блогерка Маша Полякова разом зі своїм чоловіком Еденом Пассареллі вразила мережу фотосесією. Дочка відомої співачки Олі Полякової опублікувала серію чуттєвих світлин, які одразу викликали палкі суперечки серед підписників.

Кадри були зроблені в фотостудії з використанням приглушеного світла та димових спецефектів. На чорно-білих і кольорових фото в Instagram подружжя позує біля вікна та в ліжку: закохані демонструють почуття через обійми, поцілунки й силуети. Для частини фотосету Маша обрала сукню з відкритою спиною, а Еден з'явився у стриманому образі із сорочкою та штанами.

Маша Полякова знялась у фотосесії з чоловіком Фото: Instagram

Реакція аудиторії

Люди на такий контент відреагували неоднозначною. Чимало фоловерів назвали кадр справжнім мистецтвом, відзначивши високу естетику та красиву передачу почуттів. Частина користувачів обурилася, зазначивши, що подібні особисті кадри не варто виставляти на загальний огляд у соцмережах.

Відео дня

Маша Полякова у фотосесії з чоловіком-американцем Фото: Instagram

Зокрема, бабуся Маші, Світлана Полякова, підтримала пару і зазначила, що чоловік та дружина можуть зніматись, як завгодно, а аудиторія може хіба що подякувати за таку красу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Старша дочка Олі Полякової потрапила до лікарні за кордоном. Маші різко стало зле з самого ранку, тому їм довелося терміново їхати до місцевої лікарні.

Марія привітала свого тата Вадима з днем народження. Бізнесмену виповнилося 64 роки.

Крім того, Маша Полякова поділилася ніжним відео, на якому проводила час разом із чоловіком у ліжку. Пара відпочивала в білих халатах, насолоджуючись спокійною атмосферою після активного дня, а поруч з ними — пухнастий улюбленець.