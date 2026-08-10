Полякова объяснила, почему поблагодарила Пугачеву и Галкина в Юрмале

Оля Полякова ответила на критику после своего появления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где она поблагодарила Аллу Пугачеву и Максима Галкина за "поддержку Украины".

В предстоящем интервью с Раминой Эсхакзай, отрывком из которого она уже поделилась в Instagram, Полякова рассказала, почему она положительно относится к этим россиянам.

Полякова объяснила, почему поблагодарила Пугачеву

По словам знаменитости, она не делит людей по паспорту и национальности.

"Я не делю людей на хорошие или плохие национальности. Я делаю это исходя из их поступков. У Аллы Пугачевой и Галкина в России было всё. Но в один день они собрались и покинули свой дом и всё, что у них было, чтобы не оставаться под властью того режима. Они поддерживают Украину, как могут. А своим хейтом мы поддержки в мире больше не заслужим. Они отказались от всего, чтобы спокойно спать и иметь чистую совесть", — сказала певица.

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Не обошлось и без упоминаний о "коррупционерах в вышиванках".

"Человек, который отказался от всего в России и помогает Украине, но по национальности является россиянином, хуже, чем коррупционер, который накрал кучу миллионов и надел вышиванку? Это глупость", — добавила Полякова.

Оля Полякова Фото: Оля Полякова/Instagram

Реакция сети

В комментариях к отрывку из интервью украинцы разделились во мнениях. Кто-то поддержал Полякову, а кто-то подчеркивает, что со всеми россиянами нужно держать максимальную дистанцию, а не снова стирать границы.

"Мы не должны их критиковать — это правда. Но и кланяться перед ними мы тоже не должны. Это разные вещи. Они уехали в первую очередь ради себя, так же как уехали люди из Украины, спасаясь от войны. Так мы должны быть благодарны только за то, что они уехали из России? Человек с таким культом собственной личности в России мог бы хотя бы высказаться, а Алла молчит. Посмотрите на Лайму Вайкуле. Вот это пример адекватной публичной позиции против войны, а не молчаливый уход на пенсию на берег моря", — считает музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, артистку застали за руки с россиянином, из-за чего она оказалась в центре громкого скандала.