Полякова звернулася до "Суспільного" з новим закликом щодо Нацвідбору: "Час повернутися до цього питання" (фото)
Українська співачка Оля Полякова, якій відмовили в участі у Національному відборі на "Євробачення-2026" через виступи у Росії після 2014 року, знову порушила питання зміни правил. Вона написала листа "Суспільному".
Співачка навела дані досліджень про те, що проукраїнська позиція артистів може нівелювати їхні виступи на території країни-агресорки після 2014 року. Своїм листом Оля Полякова поділилася на сторінці в Instagram.
Виконавиця пояснила, що направила своє звернення саме зараз через те, що поки правила наступного Нацвідбору не затверджені.
"Сьогоднішній підхід — це автоматичні заборони без жодного аналізу конкретної ситуації. Але кожна історія має свій контекст, і його не можна ігнорувати", — наголосила Полякова.
В одному з пунктів листа співачки запропоновано переглянути заборону на участь у відборі артистам, які після 2014 року відвідували РФ. Натомість Полякова пропонує організаторам не допускати артистів, які відвідували РФ після 2022 року, а не 2014. При цьому співачка нагадала і той факт, що сама отримала свого часу відмову.
Також у своєму зверненні Оля Полякова апелює до результатів двох незалежних досліджень Info Sapiens та КМІС, проведених у першому кварталі 2026 року. Згідно з ними, 89% опитаних підтримують обмеження для виконавців, які їздили до РФ після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Таку позицію співачка назвала "абсолютною".
Натомість, як згадує у листі Полякова, 64% опитаних українців вважають, що "багаторічна діяльність в Україні, створення українськомовного продукту, виступи перед військовими та послідовна проукраїнська позиція з 2014 року повністю нівелюють довоєнні комерційні епізоди". 62% опитаних також вважають, що діяльність до березня 2014 року є "прийнятною".
"Саме тому я пропоную публічне і прозоре обговорення цього питання і створення умов, які посилять наш національний вибір", — підкреслила співачка.
Також вона додала, що залишається відкритою до обговорень і сподівається на "чесні, прозорі та справедливі" правила для артистів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Оля Полякова провокативно звернулася до українців після хейту через виступ на фестивалі в Юрмалі;
- наприкінці липня Оля Полякова видалилась із Threads після хвилі критики.
Також у липні Олю Полякову спіймали за руки з росіянином, через що вона втрапила у гучний скандал.