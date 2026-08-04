Полякова обратилась к "Суспільному" с новым призывом по поводу Нацотбора: "Время вернуться к этому вопросу" (фото)

Украинская певица Оля Полякова, которой отказали в участии в Национальном отборе на "Евровидение-2026" из-за выступлений в России после 2014 года, снова подняла вопрос изменения правил. Она написала письмо "Суспільному".

Певица привела данные исследований, что проукраинская позиция артистов может нивелировать их выступления на территории страны-агрессорки после 2014 года. Своим письмом Оля Полякова поделилась на странице в Instagram.

Исполнительница пояснила, что направила свое обращение именно сейчас, потому что пока правила следующего Нацотбора не утверждены.

"Сегодняшний подход — это автоматические запреты без анализа конкретной ситуации. Но каждая история имеет свой контекст, и его нельзя игнорировать", — подчеркнула Полякова.

В одном из пунктов письма певице предложено пересмотреть запрет на участие в отборе артистам, посещавшим после 2014 года РФ. Полякова предлагает организаторам не допускать артистов, которые посещали РФ после 2022 года, а не 2014. При этом певица напомнила и тот факт, что сама получила в свое время отказ.

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Также в своем обращении Оля Полякова апеллирует к результатам двух независимых исследований Info Sapiens и КМИС, проведенных в первом квартале 2026 года. Согласно им, 89% опрошенных поддерживают ограничения для исполнителей, ездивших в РФ после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Такую позицию певица назвала "абсолютной".

В то же время, как вспоминает в письме Полякова, 64% опрошенных украинцев считают, что "многолетняя деятельность в Украине, создание украиноязычного продукта, выступления перед военными и последовательная проукраинская позиция с 2014 года полностью нивелируют довоенные коммерческие эпизоды". 62% опрошенных также считают, что деятельность до марта 2014 года "приемлема".

"Именно поэтому я предлагаю публичное и прозрачное обсуждение этого вопроса и создание условий, которые усилят наш национальный выбор", — подчеркнула певица.

Также она добавила, что остается открытой для обсуждений и надеется на "честные, прозрачные и справедливые" правила для артистов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова провокативно обратилась к украинцам после хейта из-за выступления на фестивале в Юрмале;

В конце июля Оля Полякова удалилась из Threads после волны критики.

Также в июле Олю Полякову поймали за руки с россиянином, из-за чего она попала в громкий скандал.