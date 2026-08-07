Порівняв зі Скабєєвою: продюсер Полякової "накинувся" на журналістку Доротюк (фото)

Музичний продюсер Михайло Ясинський публічно поставив під сумнів професійний статус інтерв’юерки Аліни Доротюк. У соцмережі Threads він заявив, що не вважає її журналісткою, а серед усіх згаданих у дискусії медіаперсон єдиним справжнім професіоналом назвав Дмитра Гордона.

Черговий медійний скандал за участю продюсера Олі Полякової розгорівся після інтерв’ю співзасновника проєкту "МУЗВАР" Олексія Донцова, у якому той розкритикував позиціювання співачки. Обговорення цієї розмови швидко перейшло в коментарі соцмережі Threads.

Ясинський розкритикував Доротюк Фото: Threads

Один із користувачів закликав Андрія Данилка дати інтерв’ю Аліні Доротюк, похваливши якість її матеріалів, картинки та звуку. Однак Михайло Ясинський відреагував на цей допис скептично: "Де ви тут побачили журналіста?))".

Ясинський про Доротюк Фото: Threads

На зауваження дописувача продюсер відповів ще гостріше, провівши паралель із російською пропагандою: "Комусь подобається навіть Скабєєва. Так буває) Хтось навіть називає її журналісткою)".

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У відповідь користувач зазначив, що за гострими та прямими запитаннями варто звертатися саме до Доротюк, а не за "теплою ванною", та нагадав, що навіть Дмитро Гордон залишився задоволений інтерв’ю з нею. Пояснюючи свою позицію, Ясинський заявив:

"Це порівняння не особистостей, а вподобань. З усіх імен журналіст лише Гордон. Це професія, яка має свої параметри".

Наразі Аліна Доротюк публічно не коментувала закиди з боку продюсера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Продюсер Полякової розкритикував Сердючку за виступ російською.

Михайло Ясинський висловився про майбутнє Alyona Alyona і Jerry Heil.

Крім того, продюсер висловився щодо скандального кліпу Каменських.