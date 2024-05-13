"Різні аудиторії": Михайло Ясинський висловився про майбутнє Alyona Alyona і Jerry Heil (відео)

Михайло Ясинський вважає, що Jerry Heil може досягти світового визнання та отримати премію Греммі. На його думку у дівчат різні команди і їм потрібно рухатися окремо.

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Відомий український продюсер Михайло Ясинський висловив свою думку про майбутнє дуету Alyona Alyona і Jerry Heil після "Євробачення-2024". 12 травня в інтерв'ю Славі Дьоміну менеджер та власник компанії "Secret Service entertainment agency" відповів, чи потрібно артистками зберегти співпрацю надалі.

Alyona Alyona і Jerry Heil представили Україну на "Євробаченні-2024" в Мальме і вибороли 3 місце на грандіозному міжнародному конкурсі. Багато шанувальників співачок бажають, щоб вони й далі виступали в дуеті. У фанів виникають асоціації про них як гурт, адже окрім пісні "Teresa & Maria", є ще 8 спільних композицій. Однак вони все ж сольні виконавиці. Ясинський вважає, що у дівчат різні команди і їм потрібно рухатися окремо, у співачок різні стилі в музиці.

Продюсер Михайло Ясинський Фото: instagram.com/mikeyasinsky

"Все залежить від стратегії, яку визначать для себе артистки і їх команди. Команди там різні. І вони по-різному бачать свій рух далі. У них різні мають бути аудиторії", — зазначив продюсер.

Михайло зазначив наполегливість і талант Jerry Heil. Він пророкує їй світове визнання та каже, що артистка може з великою вірогідністю отримати премію Ґреммі. "Вважаю, що Jerry Heil — надзвичайний сонграйтер нового мислення, нової епохи. Вона дуже наполеглива і цілеспрямована. Вона людина, яка відчуває свою ціль і до неї йде. Вона українка, яка може отримати Ґреммі. Я відчуваю, що для неї, 100%, і ми над цим працювали, це робота на світовому шоубізнесі. У неї все для цього є", — вважає Ясинський.

Щодо майбутнього Alyona Alyona, музичний експерт сказав: "Що стосується Alyona Alyona, я сказати нічого не можу, я в реп музиці не дуже розбираюся. Не знаю що з цим робити. Я не до кінця розумію її міжнародний потенціал. Для України, так, це дуже прикольний кейс".

Нагадаємо, 24 квітня продюсер Михайло Ясинський висловився щодо скандального кліпу Каменських. Відомо, що співачка поїхала до Колумбії та звідти записує нові хіти. Останнім часом всі обговорюють кадри кліпу до її нової пісні.