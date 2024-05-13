"Разные аудитории": Михаил Ясинский высказался о будущем Alyona Alyona и Jerry Heil (видео)

Михаил Ясинский считает, что Jerry Heil может достичь мирового признания и получить премию Грэмми. По его мнению у девушек разные команды и им нужно двигаться отдельно.

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Известный украинский продюсер Михаил Ясинский высказал свое мнение о будущем дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil после "Евровидения-2024". 12 мая в интервью Славе Демину менеджер и владелец компании "Secret Service entertainment agency" ответил, нужно ли артисткам продолжить сотрудничество в дальнейшем.

Alyona Alyona и Jerry Heil представили Украину на "Евровидении-2024" в Мальме и завоевали 3 место на грандиозном международном конкурсе. Многие поклонники певиц желают, чтобы они и дальше выступали в дуэте. У фанов возникают ассоциации о них как группе, ведь кроме песни "Teresa & Maria", есть еще 8 совместных композиций. Однако они все же сольные исполнительницы. Ясинский считает, что у девушек разные команды и им нужно двигаться отдельно, у певиц разные стили в музыке.

Продюсер Михаил Ясинский Фото: instagram.com/mikeyasinsky

"Все зависит от стратегии, которую определят для себя артистки и их команды. Команды там разные. И они по-разному видят свое движение дальше. У них разные должны быть аудитории", — отметил продюсер.

Михаил отметил настойчивость и талант Jerry Heil. Он предсказывает ей мировое признание и говорит, что артистка может с большой вероятностью получить премию Грэмми. "Считаю, что Jerry Heil — чрезвычайный сонграйтер нового мышления, новой эпохи. Она очень настойчивая и целеустремленная. Она человек, который чувствует свою цель и к ней идет. Она украинка, которая может получить Грэмми. Я чувствую, что для нее, 100%, и мы над этим работали, это работа на мировом шоубизнесе. У нее все для этого есть", — считает Ясинский.

Относительно будущего Alyona Alyona, музыкальный эксперт сказал: "Что касается Alyona Alyona, я сказать ничего не могу, я в рэп музыке не очень разбираюсь. Не знаю что с этим делать. Я не до конца понимаю ее международный потенциал. Для Украины, да, это очень прикольный кейс".

Напомним, 24 апреля продюсер Михаил Ясинский высказался относительно скандального клипа Каменских. Известно, что певица уехала в Колумбию и оттуда записывает новые хиты. В последнее время все обсуждают кадры клипа к ее новой песне.