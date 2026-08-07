Сравнял со Скабеевой: продюсер Поляковой "набросился" на журналистку Доротюк (фото)

Музыкальный продюсер Михаил Ясинский публично поставил под сомнение профессиональный статус интервьюерши Алины Доротюк. В социальной сети Threads он заявил, что не считает её журналисткой, а среди всех упомянутых в дискуссии медиаперсон единственным настоящим профессионалом назвал Дмитрия Гордона.

Очередной медийный скандал с участием продюсера Оли Поляковой разгорелся после интервью соучредителя проекта "МУЗВАР" Алексея Донцова, в котором тот раскритиковал позиционирование певицы. Обсуждение этого разговора быстро перешло в комментарии социальной сети Threads.

Ясинский раскритиковал Доротюка Фото: Threads

Один из пользователей призвал Андрея Данилка дать интервью Алине Доротюк, отметив высокое качество её материалов, изображения и звука. Однако Михаил Ясинский отреагировал на этот пост скептически: "Где вы здесь увидели журналиста?))".

Ясинский о Доротюке Фото: Threads

На замечание автора поста продюсер ответил ещё более резко, проведя параллель с российской пропагандой: "Кому-то нравится даже Скабеева. Так бывает) Кто-то даже называет её журналисткой)".

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В ответ пользователь отметил, что с острыми и прямыми вопросами стоит обращаться именно к Доротюк, а не за "теплой ванной", и напомнил, что даже Дмитрий Гордон остался доволен интервью с ней. Объясняя свою позицию, Ясинский заявил:

"Это сравнение не личностей, а предпочтений. Из всех имен журналист — только Гордон. Это профессия, у которой есть свои критерии".

На данный момент Алина Доротюк публично не комментировала обвинения со стороны продюсера.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Продюсер Поляковой раскритиковал Сердючку за выступление на русском языке.

Михаил Ясинский высказался о будущем Alyona Alyona и Jerry Heil.

Кроме того, продюсер высказался по поводу скандального клипа Каменских.