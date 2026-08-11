"Заклеюємо рот скотчем, щоб не їсти": відомий співак розніс заяву Полякової про бідність українців
Музикант Аміль Насіров із гурту "Курган & Agregat" обурився заявами Олі Полякової про "бідність" українців та недостатні доходи з концертів для допомоги армії. Артист протиставив її скаргам досвід власного колективу, який перераховує мільйони гривень на ЗСУ із благодійних виступів.
Конфлікт розгорівся через інтерв’ю Полякової, у якому вона 3 роки тому виправдовувала неможливість віддавати всі концертні кошти на фронт. Співачка зазначила, що збори від квитків по 30–35 доларів є "копійками" порівняно зі стадіонними виступами світових зірок на кшталт Бейонсе. Вона наголосила, що ці гроші йдуть на оплату праці команди та забезпечення власних базових потреб.
"Я їжджу з туром: мені треба заплатити дівчатам своїм, звукорежисеру. А мені їсточки хоч щось можна у ротика положити? Чи я повинна здохнути й тоді скажуть, що я хороша? Ми ж не збираємо як Бейонсе стадіони, де люди витрачають в середньому 150 доларів за квиток. Ні, дорогенькі мої", — заявляла раніше співачка.
Відповідь Насірова
Через те, що до Полякової останніми днями прикута значна увага, у відповідь Насіров 10 серпня іронічно зауважив у Threads, що його гурту під час турів доводиться "заклеювати рот скотчем, щоб не їсти". Він підкреслив, що навіть із меншою медійністю "Курган & Agregat" заробляють на рекламі, стримінгах та корпоративах, що дозволяє їм повністю віддавати концертні доходи армії.
"Так і шоб ви розуміли, в нас медійність в десятки разів менша, але ми реально відносно непогано заробляємо на рекламі, корпоративах, стрімінгах. Тому і віддаємо все з концертів на армію. І те, що більшість артистів умудряються ще бідкатись, то це прям…" — написав він у коментарях під власним дописом.
Реакції людей
Публічний закид Аміля спровокував активну дискусію в мережі щодо доцільності скарг українських зірок на фінансові труднощі під час війни.
- "Ірина Федишин, мабуть, вже 15 років не їсть";
- "Цікаво, а як же Василь Байдак привіз 18 млн з тура Америкою? Немає Бога в серці зовсім він";
- "Шоу "Дорослі дівчатка" в Чикаго обійшлось нам в $150 / білет. До речі, воно так і не відбулось. З лютого перенесли на травень, а в травні відмінили. Гроші нам не повернули. Олю, можете $130 задонатити, а за $20 поїсти. А, білетів ми купили 7";
- "Три. Три місяці маленьких камерних концертів та квартирників в США, майже нікому (поки) невідомим дуетом, разом із Сашком Табом. Три місяці життя в квартирах та будинках в чужих, але небайдужих людей. Результат — $10 тисяч (з копійками), три тачки нашим захисникам. "Кому війна, а кому мати рідна".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучних обговорень після нового інтервʼю Раміні Есхакзай. Знайшлися люди серед зірок, хто відкрито підтримав співачку у її висловлюваннях.
- Артистка заявила, що в Україні зірки бояться зробити будь-який зайвий рух через критику і постійний пошук "зради" у суспільстві.
Крім того, знаменитість звернулася до "Суспільного" з новим закликом щодо Національного відбору на Євробачення.