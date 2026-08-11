"Заклеюємо рот скотчем, щоб не їсти": відомий співак розніс заяву Полякової про бідність українців

Музикант Аміль Насіров із гурту "Курган & Agregat" обурився заявами Олі Полякової про "бідність" українців та недостатні доходи з концертів для допомоги армії. Артист протиставив її скаргам досвід власного колективу, який перераховує мільйони гривень на ЗСУ із благодійних виступів.

Конфлікт розгорівся через інтерв’ю Полякової, у якому вона 3 роки тому виправдовувала неможливість віддавати всі концертні кошти на фронт. Співачка зазначила, що збори від квитків по 30–35 доларів є "копійками" порівняно зі стадіонними виступами світових зірок на кшталт Бейонсе. Вона наголосила, що ці гроші йдуть на оплату праці команди та забезпечення власних базових потреб.

Оля Полякова виправдала неможливість віддавати всі концертні кошти на фронт Фото: Пресслужба

"Я їжджу з туром: мені треба заплатити дівчатам своїм, звукорежисеру. А мені їсточки хоч щось можна у ротика положити? Чи я повинна здохнути й тоді скажуть, що я хороша? Ми ж не збираємо як Бейонсе стадіони, де люди витрачають в середньому 150 доларів за квиток. Ні, дорогенькі мої", — заявляла раніше співачка.

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Відповідь Насірова

Через те, що до Полякової останніми днями прикута значна увага, у відповідь Насіров 10 серпня іронічно зауважив у Threads, що його гурту під час турів доводиться "заклеювати рот скотчем, щоб не їсти". Він підкреслив, що навіть із меншою медійністю "Курган & Agregat" заробляють на рекламі, стримінгах та корпоративах, що дозволяє їм повністю віддавати концертні доходи армії.

Аміль Насіров відреагував на слова Полякової, які вона раніше казала про збори на концертах Фото: Дніпровська міська рада

"Так і шоб ви розуміли, в нас медійність в десятки разів менша, але ми реально відносно непогано заробляємо на рекламі, корпоративах, стрімінгах. Тому і віддаємо все з концертів на армію. І те, що більшість артистів умудряються ще бідкатись, то це прям…" — написав він у коментарях під власним дописом.

Реакції людей

Публічний закид Аміля спровокував активну дискусію в мережі щодо доцільності скарг українських зірок на фінансові труднощі під час війни.

" Ірина Федишин , мабуть, вже 15 років не їсть";

, мабуть, вже 15 років не їсть"; "Цікаво, а як же Василь Байдак привіз 18 млн з тура Америкою? Немає Бога в серці зовсім він";

"Шоу "Дорослі дівчатка" в Чикаго обійшлось нам в $150 / білет. До речі, воно так і не відбулось. З лютого перенесли на травень, а в травні відмінили. Гроші нам не повернули. Олю, можете $130 задонатити, а за $20 поїсти. А, білетів ми купили 7";

в Чикаго обійшлось нам в $150 / білет. До речі, воно так і не відбулось. З лютого перенесли на травень, а в травні відмінили. Гроші нам не повернули. Олю, можете $130 задонатити, а за $20 поїсти. А, білетів ми купили 7"; "Три. Три місяці маленьких камерних концертів та квартирників в США, майже нікому (поки) невідомим дуетом, разом із Сашком Табом. Три місяці життя в квартирах та будинках в чужих, але небайдужих людей. Результат — $10 тисяч (з копійками), три тачки нашим захисникам. "Кому війна, а кому мати рідна".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучних обговорень після нового інтервʼю Раміні Есхакзай. Знайшлися люди серед зірок, хто відкрито підтримав співачку у її висловлюваннях.

Артистка заявила, що в Україні зірки бояться зробити будь-який зайвий рух через критику і постійний пошук "зради" у суспільстві.

Крім того, знаменитість звернулася до "Суспільного" з новим закликом щодо Національного відбору на Євробачення.