Після слів про ТЦК та концтабір: хто із зірок підтримав Полякову (відео)

Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучних обговорень після нового інтервʼю Раміні Есхакзай.

Під час розмови артистка заговорила про здатність суспільства гостро реагувати на речі, які йому не подобаються, назвавши це "совком" та "концтабором".

Що наговорила Полякова

Співачка сказала, що різку критику артистів можна порівняти з концтабором, адже тепер ті бояться сказати щось не те.

"Вже всі як в концтаборі. Україна вже не вільна країна. За те, що стільки років боремося, щоб бути вільними. Які ми вільні? Подивіться на цих зірок, які бояться дзьоба відкрити. Щось десь скажеш… ти повинен озиратися, боятися", — заявила Полякова.

Також співачка прокоментувала інциденти з ТЦК.

"Скоро ми всі будемо налякані, залякані миші, які сидять по своїм норам і бояться витягнути язик і носа. Твою рідну людину або когось будуть пакувати на вулиці, а ти будеш проходити повз. Я бачила кучу відео. Розумієш, що це означає? Будь-яку людину зараз можна викрасти на вулиці й ніхто не заступиться… В людей розмилося поняття хорошо і погано", — зазначила артистка.

Відео дня

Уривок з інтервʼю Полякової

Ставлення суспільства до слів зірки дуже розділилося. Знайшлися люди серед зірок, хто відкрито підтримав Полякову:

"Оля ти моща", — написав дизайнер Андре Тан.

"Оля (емодзі, яке аплодує, — Ред.)" — зазначила акторка Ксенія Мішина.

"Оля! Дякую вам", — написала блогерка Есті Рогова.

"Дякуємо, Олю! Підтримую кожне слово", — акторка Ольга Сумська.

"Браво", — співачка Ольга Горбачова.

"Це найкраще інтервʼю в Україні", — блогер Рассел.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова заявила, що в Україні зірки бояться зробити будь-який зайвий рух через критику і постійний пошук "зради" у суспільстві.

Співачка пояснила, чому дякувала Пугачовій та Галкіну в Юрмалі.

Крім того, артистка звернулася до "Суспільного" з новим закликом щодо Національного відбору на Євробачення.