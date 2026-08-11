Полякову "рознесли" українці після її інтервʼю та заяви про концтабір (фото)

Українська співачка Оля Полякова оскандалилася висловлюваннями про "совок", "зраду" та "концтабір" в Україні.

В інтервʼю Раміні Есхакзай артистка заговорила про здатність суспільства гостро реагувати на речі, які йому не подобаються, назвавши це "совком", чим викликала критику користувачів мережі.

"Мене часто обвинувачують у тому, що я розмиваю кордони, в той час як багато хто зараз розмиває кордони людяності. Через страх і байдужість ми все частіше заплющуємо очі на несправедливість і мовчки проходимо повз, перетворюючись на заляканих спостерігачів", — підписала Полякова уривок з інтервʼю у своєму Threads.

Оля Полякова в новому інтервʼю Фото: Скрін відео

Українці "рознесли" Полякову

У коментарях люди різко висловилися про позицію співачки, запропонувавши їй їхати в Росію. До неї також звернулися військовослужбовці ЗСУ:

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"Оля — чесно — вам дуже сильно пасує росія. По риториці, вайбу, світогляду. Їдьте".

"Ну давайте про розмиті кордони: 22 рік — ваша розмова з Собчак (з Собчак, бл**ь!). Тобто ви душевно спілкувались з путінською похресницею та посіпакою, а тепер рота про війну розкриваєте?"

"Це просто йо**ний пі**ец. Я рідко коли таке пишу українцям. Проте, шановна Оля Полякова, із лав Збройних Сил України, прошу тебе — йди на**й! Сподіваюсь, що ти не помреш там десь від голоду. Бідна і нещасна".

"Яке прикре самогубство".

"Цим інтерв'ю Ви ще чіткіше показуєте, що працюєте на росію".

"Олічка їдь в Британію будуй там свою карʼєру і не поширюй тут російські наративи. Суспільне, дякую що не допустили таку "півіцу" на Євробачення".

"Олю, я жодному музиканту українському ніколи не писала поганих коментарів, бо у мене "кредит довіри" до українців ого-який. Але, я вже не можу, тому розговіюсь: іді на**й. Та х**ня, яку ти несеш в маси — все тупіша і тупіша з кожним днем. Усьому якась межа має бути, але читаючи це в рекомендаціях я розумію, що ти "безмежна" в своїй дурці".

"І без інтервʼю видно, що кокошник продавив голову".

До того ж, люди помітили, що Полякова досі сидить в Threads, хоча казала, що видалила його.

Наразі реакція співачки на критику була переважно у вигляді лаконічних відповідей з нецензурною лексикою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова відповіла на критику після своєї появи на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, де вона подякувала Аллі Пугачовій та Максиму Галкіну.

Співачка видалилась з Threads після хвилі критики.

Крім того, артистку спіймали за руки з росіянином, через що вона втрапила у гучний скандал.