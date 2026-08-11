Полякову "разнесли" украинцы после ее интервью и заявления о концлагере (фото)

Украинская певица Оля Полякова вызвала скандал своими высказываниями о "совке", "зраде" и "концлагере" в Украине.

В интервью Рамине Эсхакзай артистка заговорила о способности общества остро реагировать на то, что ему не нравится, назвав это "совком", чем вызвала критику пользователей сети.

"Меня часто обвиняют в том, что я стираю границы, в то время как многие сейчас стирают границы человечности. Из-за страха и равнодушия мы всё чаще закрываем глаза на несправедливость и молча проходим мимо, превращаясь в запуганных наблюдателей", — подписала Полякова отрывок из интервью в своём Threads.

Оля Полякова в новом интервью Фото: Скрин видео

Украинцы "разнесли" Полякову

В комментариях люди резко высказались по поводу позиции певицы, предложив ей уехать в Россию. К ней также обратились военнослужащие ВСУ:

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"Оля — честно говоря — Россия вам очень подходит. По риторике, по атмосфере, по мировоззрению. Езжайте".

"Ну давайте поговорим о размытых границах: 2022 год — ваш разговор с Собчак (с Собчак, бл**ь!). То есть вы душевно общались с путинской крестницей и приспешницей, а теперь рот о войне открываете?"

"Это просто йо**ный пи**ец. Я редко пишу такое украинцам. Однако, уважаемая Оля Полякова, из рядов Вооружённых Сил Украины, прошу тебя — иди на**й! Надеюсь, что ты не умрёшь там где-то от голода. Бедная и несчастная".

"Какое досадное самоубийство".

"Этим интервью вы ещё яснее показываете, что работаете на Россию".

"Оличка, езжай в Великобританию, строй там свою карьеру и не распространяй здесь российские нарративы. "Суспильне", спасибо, что не допустили такую "певицу" на Евровидение".

"Оля, я ни одному украинскому музыканту никогда не писала плохих комментариев, потому что у меня "кредит доверия" к украинцам просто огромный. Но я уже не могу, поэтому скажу прямо: иди на**й. Та х**ня, которую ты несешь в массы — становится всё тупее и тупее с каждым днём. У всего должен быть какой-то предел, но, читая это в рекомендациях, я понимаю, что ты "безгранична" в своей глупости".

"И без интервью видно, что кокошник раздавил голову".

К тому же люди заметили, что Полякова до сих пор пользуется Threads, хотя и говорила, что удалила приложение.

На данный момент реакция певицы на критику в основном сводилась к лаконичным ответам с использованием нецензурной лексики.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Оля Полякова ответила на критику после своего появления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где она поблагодарила Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Певица удалила свой аккаунт в Threads после волны критики.

Кроме того, артистку застали за руки с россиянином, из-за чего она оказалась в центре громкого скандала.